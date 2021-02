Rasoio Philips S6620 a meno di 100€ da MediaWorld!

Mentre su MediaWorld continuano le ottime offerte dedicate a San Valentino, sul portale online dello store sono arrivate anche le nuove occasioni incluse nel Solo per Oggi che, come sempre, includono una vasta sezione di articoli come smartphone, TV, piccoli e grandi elettrodomestici, tanti accessori per PC e dispositivi per la cura della persona con i prezzi tagliati anche del 50%, ma solo fino a mezzanotte. Vi ricordiamo, inoltre, che queste sono solo alcune tante iniziative presenti sul portale che possono trasformarsi in ottime idee regali da scambiarsi in occasione di San Valentino per cui, vista la vicinanza del 14 febbraio, vi invitiamo a consultare quanto prima le proposte del portale!

Proposte tra cui spicca, per ciò che concerne la giornata di oggi, l’ottimo rasoio elettrico Philips S6620 che può esser acquistato a 99,99€, con uno sconto di ben 50€ rispetto al suo tipico prezzo, permettendovi così di acquistare uno dei migliori rasoi elettrici in questa specifica fascia di prezzo. Questo particolare rasoio è infatti una delle soluzioni più indicate per ha la pelle estremamente sensibile, soprattutto grazie al sistema Skin Protection, particolare tecnologia che preserva le zone più delicate del volto, pur garantendo un’ottimale rasatura, la qual cosa è anche possibile grazie allo speciale rivestimento applicato al contorno della lama, così da ridurre l’attrito sulla pelle, senza contare le testine MultiFlexb, che sono in grado di muoversi in 5 direzioni, in modo da seguire la curvatura del viso e mantenere sempre un contatto ottimale con la pelle.

Ogni testina del Philips S6620 è poi dotata di piccole lame di precisone che sono in grado di sollevare i peli di qualunque lunghezza, anche i più corti, permettendo una rasatura perfetta con pochissime passate. Dotato, inoltre, di un selettore di velocità di rotazione delle lame, Philips S6620 garantisce una rasatura completa e sempre efficiente e, grazie alla sua potente batteria agli ioni di litio, è in grado di ricaricarsi in appena un’ora per poi effettuare oltre 60 minuti di rasatura completa.

Insomma, un'offerta davvero ottima che, come immaginerete, è solo una delle molte proposte presenti nel Solo per Oggi di Microsofrt, per questo vi invitiamo come sempre a consultare la pagina relativa del portale, così da consultare tutte le proposte e trovare quella perfetta per voi.

