Raspberry Pi 4 Model B al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Il Raspberry Pi 4 Model B è considerato come uno dei minicomputer più affidabili al mondo, ed è utilizzato da tantissimi appassionati per operazioni basilari e per quelle leggermente più complesse. Se siete interessati al suo acquisto, Amazon ha pensato bene di mettere in promozione il modello con 4 GB di Memoria RAM, portando il prezzo al minimo storico, ovvero soli 87,99€!

Per chi non lo sapesse, Raspberry Pi 4 Model B è un “single-board computer”, un dispositivo che si presenta con un’unica scheda logica su cui sono alloggiati tutti i circuiti e componenti. Questo particolare modello di Raspberry possiede un processore A72 quad-core a 1.5Ghz e 4 GB di Memoria RAM. Inoltre, troviamo un modulo Bluetooth 5.0, una porta gigabit ethernet, un modulo Wi-Fi e una porta USB Type-C per l’alimentazione. A completare la scheda tecnica due micro-HDMI (con supporto al 4K), due porte USB 3.0 e due USB 2.0.

Il prodotto in questione è venduto con una serie di accessori contenuti all’interno della confezione. Difatti, è disponibile una MicroSD da 32 GB di Samsung con NOOBS, per avviare velocemente Raspbian oppure per caricare altri sistemi operativi in base alle proprie esigenze. Ci sono anche due Micro-HDMI, tre dissipatori di calore, un lettore di scheda, una custodia, un cacciavite e, infine, un manuale completamente in italiano.

Raspberry Pi 4 Model B, nella sua versione da 4 GB di Memoria RAM, è venduto a circa 120€, tuttavia potete acquistarlo a soli 88€ circa, che rappresenta appunto il prezzo più basso di sempre su Amazon. Insomma, si tratta di un pacchetto completo che contiene tutto l’occorrente per creare un minicomputer potente e funzionale. Infine, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali telegram dedicati al mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti cinesi.

