Raspberry Pi 4 Model B da gaming in offerta!

Una profonda voglia di retrogaming vi assale? Allora non potete assolutamente perdervi il kit Raspberry Pi 4 Model B da gaming realizzato da Labists, ed oggi in offerta su Amazon! Acquistando questo straordinario set, completo persino di 2 pad, sarete in grado di trasformare il vostro salotto in una vera e propria sala giochi anni ’90!

Questo kit, realizzato per tutti gli amanti dell’elettronica e della tecnologia, è composto principalmente da una scheda Raspberry Pi 4 Model B con ben 4GB di RAM, ben quattro volte più potente rispetto il precedente modello Pi 3, ed è inoltre correlata di tutti ciò che può servire per far partire i sistemi di gioco come le prese HDMI e USB, una connessione wireless LAN ed una Ethernet Gigabit full speed. Grazie al pratico e semplice manuale in italiano, con tanto di cacciavite incluso nella confezione, è possibile dedicarsi al montaggio dei vari componenti di raffreddamento alla scheda, ed avere un piccolo case perfettamente funzionante. Una volta collegato il case ad internet potrete poi installare il sistema operativo che più vi aggrada nella microSD da 64 GB inclusa in confezione, con precaricato Noob, il software perfetto per questo genere di personalizzazioni. Una volta completati questi semplici passaggi vi basterà poi collegare il sistema con la vostra tv tramite il cavo HDMI incluso, ed il gioco è fatto!

Nella confezioni, come detto, sono inclusi inoltre due controller di gioco dotati di funzione asse giroscopico e doppia vibrazione integrata nelle impugnature dei controller, in modo da migliorare l’immersione ed il realismo degli scenari di gioco, mentre l’alimentatore è dotato di un comodo tasto on/off che migliora ulteriormente l’esperienza dell’utente.

