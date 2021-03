Raspberry Pi 4 Model B in super sconto su Amazon!

Se siete amanti dell’informatica e vi piace montare dispositivi partendo da zero, allora potrebbe senz’altro interessarvi l’offerta che Amazon ha riservato al Raspberry Pi 4 Model B, un mini computer a scheda singola la cui dimensione può essere paragonata quasi a quella di una carta di credito, ma con prestazioni in grado di garantire la corretta installazione e funzionamento di svariati sistemi operativi.

La proposta di Amazon relativa al Raspberry Pi 4 Model B vede la presenza all’interno della confezione di una scheda di memoria San Disk Ultra da 32GB contenente al suo interno Noobs, un gestore di sistema operativo sviluppato per rendere facile scaricare, installare e configurare un Raspberry Pi, oltre a tutto l’occorrente necessario per far sì che possiate mettere in piedi e avviare questo piccolo dispositivo tecnologico, proposto solo per oggi alla modica cifra di 88,99€ invece dei soliti 139,99€.

Come avrete immaginato, il Raspberry Pi 4 Model B è una soluzione adatta per coloro che hanno problemi di spazio, nonché per tutti quelli che non hanno bisogno di grandi prestazioni. Questo non significa che muoversi all’interno del sistema operativo sarà un’impresa, anzi tutt’altro, dal momento che l’ultimo modello Raspberry è quattro volte superiore rispetto alla precedente generazione ed è in grado persino di supportare contemporaneamente 2 monitor con risoluzione 4K.

La confezione, inoltre, contiene una custodia protettiva sulla quale potrete decidere di montare una piccola ventola, anch’essa inclusa, per migliorare il sistema di raffreddamento. A prescindere se dobbiate modificare documenti, aprire un mucchio di schede nel browser o grandi fogli di calcolo, le prestazioni del Raspberry Pi 4 Model B sapranno stupirvi, potendo al col tempo beneficiare di tutta l’efficienza energetica tipica di un dispositivo così piccolo.

Amazon, dunque, oltre alle sue sempre ottime e interessanti promozioni, propone spesso anche offerte ben mirate come quella citata pocanzi. Non ci resti quindi che incollarli in calce il link che vi porterà direttamente all’offerta che vede l’ottimo e bizzarro Raspberry Pi 4 Model B a meno di 100€, cifra pressoché irrisoria per un dispositivo capace di eseguire la quasi totalità delle operazioni che permette di fare un PC Desktop. Ma prima di chiudere vogliamo comunque ricordarvi, qualora non l’abbiate ancora fatto, di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per acquistare il Raspberry Pi 4 Model B «

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!