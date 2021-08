Ratchet & Clank: Rift Apart scontato di 20€ su Amazon!

Abbiamo cominciato la mattinata offrendovi il nuovo stock di console PS5 in vendita da Gamestop, in quella che, addirittura, è stata la quarta vendita consecutiva da parte della popolare catena di gaming. Ebbene, dopo Gamestop, si torna ora a parlare di PlayStation 5, ma su Amazon, visto che il portale stra proponendo lo spettacolare Ratchet & Clank: Rift Apart, ultima esclusiva arrivata sulla console Sony, ad uno dei prezzi più bassi mai registrati!

Originariamente venduto a 80,99€, Ratchet & Clank: Rift Apart è infatti in sconto a soli 59,99€, ovvero con un risparmio netto di ben 21 euro il che, su di un titolo uscito da poco più di un mese, non è affatto poco, specie considerando che si tratta di un videogame davvero imperdibile per qualunque possessore della nuova (ed introvabile) console Sony.

Premiato dal nostro team di Game Division con un sonoro 9 in fase di recensione, Ratchet & Clank: Rift Apart è un action adventure divertente ed adrenalinico, in cui esplorazione e platforming si uniscono a quell’animo arcade shooter che caratterizza la serie sin dai suoi albori, in quello che è un mix davvero galvanizzante di azione, esplorazione e narrazione.

Riuscitissimo sotto ogni punto di vista, Ratchet & Clank: Rift Apart è anche – e soprattutto – l’attuale benchmark di riferimento per il mondo PlayStation, trattandosi di un titolo tecnicamente eccelso, capace di mostrare in modo nitido quelle che sono le potenzialità della nuova console Sony. Colorato, straordinariamente animato, forte di un universo sfaccettato e variegato, Ratchet & Clank: Rift Apart è dunque un must per i possessori di PS5, ed ecco perché questa promo Amazon si configura come un’occasione davvero da non perdere per chiunque non abbia ancora la propria copia accanto alla console.

Venduto al prezzo di 59,99€, Ratchet & Clank: Rift Apart è insomma un imperdibile affare per questa giornata estiva di offerte Amazon, ben chiaro che la cosa migliore da fare è accaparrarsene subito una copia in quanto, come immaginerete, ci è impossibile comunicarvi la durata dell’offerta o anche solo le scorte disponibili.

