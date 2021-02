Ratchet e Clank Rift Apart: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Tra i videogiochi più attesi e amati da tutti i fan PlayStation e non solo possiamo sicuramente trovare Ratchet e Clank Rift Apart, ultimo capitolo della celebre saga. L’atteso gioco del simpatico duo sembra avere tutte le carte in regola per divertire i videogiocatori e riuscire finalmente a mostrare tutte le potenzialità di PS5, grazie a un gameplay che ci scaraventerà da un mondo all’altro a tempo record sfruttando i benefici del SSD dell’ultima console di casa Sony. Per immergersi in Ratchet e Clank Rift Apart bisogna purtroppo aspettare fino al prossimo 11 giugno, ma quale miglior modo per ingannare l’attesa se non prenotando il gioco a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Oltre ad assicurarvi una copia dell’atteso titolo fin dal giorno di lancio, il preordine dell’atteso gioco di Insomniac vi garantirà anche altri vantaggi. Prenotando Ratchet e Clank Rift Apart da alcuni rivenditori come GameStop sarà infatti possibile ottenere un codice che sbloccherà all’interno del gioco la Corazza di carbonox di Ratchet e Clank Going Commando del 2003 e l’arma Pixelatore, dal remake di Ratchet e Clank del 2016. Entrambe graficamente rivisitate e aggiornate per dare il massimo sulla potente PS5. Non male, no?

Ratchet e Clank Rift Apart è in arrivo in esclusiva per PS5 il prossimo 11 giugno 2021 e promette di portare l’amata serie su nuovi standard. Potete prenotarlo fin da ora seguendo uno dei link qui sotto.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!