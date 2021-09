Razer DeathAdder Essential a meno di 25€ nelle offerte Geekbuying!

Geekbuying vuole farsi strada con una serie di promozioni mirate agli appassionati del videogioco o, in generale, agli amanti della tecnologia. Infatti, ha recentemente inaugurato le offerte lampo, con una serie di prodotti hi-tech come mouse, monopattini elettrici, scope elettriche e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%.

Come abbiamo implicitamente spiegato nel paragrafo precedente, la lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al mouse Razer DeathAdder Essential. Solitamente proposto a 42,65€, quest’oggi e per pochi giorni è acquistabile a “soli” 24,73€, grazie ad uno sconto del 42% sul prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un prodotto discreto che, nella maggior parte dei casi, potrà aiutarvi a migliorare la precisione durante le partite competitive nei principali videogiochi sparatutto, come Call of Duty: Warzone e Apex: Legends. Entrando nei particolari tecnici, questo componente possiede un sensore ottico da 6.400 DPI reali, in modo tale da garantire – come specificato – movimenti rapidi e precisi.

Questo mouse, inoltre, è progettato per migliorare sensibilmente il comfort della mano, soprattutto dopo diverse ore di sessione di gioco. Il produttore garantisce una durata elevata di tutti i componenti di questo articolo, infatti i cinque pulsanti Hyperesponse sono stati sviluppati per una durata fino a dieci milioni di click.

Insomma, un prodotto dalle buone specifiche tecniche e, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, rappresenta un autentico best-buy della categoria. Ciò detto, Geekbuying sta mettendo a disposizione altri articoli in promozione, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale per visionare tutte le proposte.

