Razer Nari Ultimate: cuffie da gaming spettacolari, in sconto del 45%!

Se non avete ancora approfittato delle offerte dell’Early Black Friday di Amazon, sappiate che queste saranno le ultime ore per acquistare prodotti a prezzi stracciati, anche se numerose altre offerte sono attese nei prossimi giorni. Ad ogni modo, rimangono poche ore per portarsi a casa le cuffie wireless Razer Nari Ultimate al prezzo più basso di sempre e ci sono buone probabilità che queste non vengano più scontate quando si attiverà il vero e proprio Black Friday, visto che, come detto, già ora vengono proposte ad un prezzo mai così vantaggioso.

Senza indugiare oltre, vi diciamo che il risparmio è del 45%, sufficiente per far scendere il prezzo di queste ottime cuffie wireless da 199,99€ a 109,99€. Come anticipato, l’offerta è cosi conveniente che chiunque le acquisti in queste ore potrà vantarsi di averle acquistate al loro minimo storico ancor prima dell’arrivo del vero e proprio Black Friday. Detto ciò, le Razer Nari Ultimate sono cuffie da gaming dotate di base d’appoggio, quest’ultima farà anche da ricarica e vi permetterà di riporle facilmente nel loro spazio dedicato, cosicché possiate tenere in ordine la vostra postazione.

Potrete scegliere di utilizzare le Razer Nari Ultimate sia in modalità wireless che con filo. Nel primo caso, il segnale arriverà dalla base d’appoggio con un raggio di 12 metri, più che sufficienti per consentirvi di allontanarvi momentaneamente dalla vostra postazione senza disconnettere la riproduzione. A tal proposito, la tecnologia senza fili a 2,4 Ghz di queste cuffie vi permetterà di non avvertire ritardi nell’audio che potrebbero rovinare l’esperienza d’ascolto, ma nulla vi obbliga ad usare il cavo qualora vogliate avere la certezza di annullare ogni genere di lag.

Essendo cuffie da gaming, le Razer Nari Ultimate sono dotate di microfono e di driver che mettono in risalto le frequenze basse, in modo che possiate sentire meglio quando un vostro nemico si sta avvicinando a voi o qualsiasi altro effetto acustico che rende l’esperienza di gioco più coinvolgente. Ad ogni modo, le Razer Nari Ultimate sono ottime anche per ascoltare la musica e vale la pena citare il THX Spatial Audio che, secondo il produttore, vi garantirà un’immersione acustica migliore del tradizionale audio surround, grazie ad un suono a 360°.

Il comfort si conferma al livello della qualità audio, il che significa che potrete indossarle per ore senza avvertire il minimo affaticamento. Infine, il telaio in alluminio rende le Razer Nari Ultimate leggere e resistenti, tutte caratteristiche che, in relazione al nuovo prezzo di vendita, fanno sì che questa sia una delle migliori offerte di questo Early Black Friday, che vi ricordiamo è prossimo alla conclusione.

