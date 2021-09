Realme 8 5G da 128GB a meno di 190€ su eBay

Dopo oltre una settimana in cui le offerte di settembre di Amazon hanno letteralmente monopolizzato il mercato, si ritorna ad una relativa calma, ma ciò vale principalmente per Amazon, dato che su portali come eBay le tornate di offerte non cessano di essere aggiornate. Sul noto sito di compravendita, infatti, troverete tagli di prezzi che non vi faranno rimpiangere di non aver sfruttato la recente iniziativa di Amazon, anche perché le categorie merceologiche sulle quali sarà possibile risparmiare sono molteplici.

Certo, durante le offerte di settembre di Amazon abbiamo assistito a molti prodotti che sono stati proposti al prezzo più basso di sempre, ma anche su eBay sarà possibile beneficiare di grossi sconti, a patto di approfittarne nel giro di poche ore, dato che questi tipi di offerte tendono a durare poco proprio a causa della loro scontistica elevata. Una di queste vede l’ottimo Realme 8 5G, che viene proposto nella variante con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna a soli 189,99€, un prezzo tra i più bassi della rete.

Dal momento che il prezzo originale di questo smartphone è di 249,00€, parliamo di uno sconto di circa 60€, ottimo se calcoliamo che il Realme 8 5G è uno smartphone che merita di essere preso in considerazione anche al suo prezzo pieno. Si tratta di un dispositivo recente, che vanta, come avrete intuito, un ottimo rapporto qualità/prezzo, reso ancora più interessante dalla presenza del 5G, il che lo rende perfetto anche per chi vuole un dispositivo economico ma capace di sfruttare la quinta generazione della telefonia mobile.

Grazie ai suoi bordi sottili, il Realme 8 5G è uno smartphone maneggevole, nonostante lo schermo da 6,5 pollici, il quale vanta ovviamente la risoluzione FullHD+ e un’ottima riproduzione dei colori, oltre ad un pannello a 90Hz. A farlo funzionare in modo fluido ci pensa il chip MediaTek Dimensity 700, mentre ad assicurarvi buoni scatti sia di giorno che di notte ci pensa il triplo comparto fotografico posteriore dove, a farla da padrone, è il sensore principale da 48MP. Nonostante la rete 5G, il Realme 8 5G vanta poi un’ottima autonomia, merito della batteria da ben 5.000 mAh la quale si ricaricherà rapidamente grazie al caricatore da 18W.

Come detto, eBay non smette di proporre ottime offerte, le quali consigliamo di scoprirle direttamente sulla pagina dedicata oppure nella nostra lista personalizzata in calce, qualora vogliate dirigervi subito sulle più interessanti. Infine, prima di lasciarvi ai vostri prossimi acquisti e qualora siate all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili