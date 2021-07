Realme 8 Pro ad un prezzo shock su eBay grazie a questo coupon

Iniziamo la mattinata di questo giovedì con eBay, che ci propone le ultime offerte di luglio, le quali, come sempre, interessano una vasta gamma di prodotti, dall’abbigliamento per l’estate fino ai grandi elettrodomestici, con soluzioni sia entry level che di fascia alta. Come sempre trovato tutto nella pagina de “Gli Imperdibili“, nella quale, oltre alle tradizionali offerte, sarà possibile sfruttare contemporaneamente anche alcuni coupon, che vi permetteranno di aumentare ulteriormente il risparmio.

A tal proposito, vi ricordiamo che su eBay è ancora attivo il codice sconto PITSMART21, dedicato esclusivamente agli smartphone. Per coloro che non hanno ancora avuto modo di sfruttarlo, questo codice vi permetterà di ottenere uno sconto extra dell’8% ma non più di 50€, dandovi modo di comprare alcuni smartphone al prezzo più basso di sempre. Di recente, lo abbiamo visto con lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G e oggi tocca invece all’ottimo Realme 8 Pro, il cui prezzo originale di 299,90€ scende a 220,79€, grazie al doppio sconto.

Come saprete, il Realme 8 Pro è uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in diretta concorrenza con alcune soluzioni di Xiaomi. Fin dalla sua presentazione, ha fatto molto parlare di sé per alcune delle sue specifiche tecniche quasi da top di gamma. A spiccare, infatti, è il Samsung HM2 da 108MP, un sensore molto grande che garantirà una qualità degli scatti paragonabile, come detto, ad alcune soluzioni più costose. Grazie alle sue dimensioni, questo sensore riuscirà persino ad eseguire un ottimo zoom, nonostante sia sprovvisto di un teleobiettivo. Infatti, l’azienda garantisce che il Realme 8 Pro esegue zoom lossless, ossia senza perdita di qualità, fino a 3x, il che è davvero ottimo per uno smartphone di questa categoria.

Ottimo il display AMOLED, con colori settabili a proprio piacimento e comunque mai innaturali. Per quanto invece l’autonomia, anche qui siamo ai vertici della categoria, dal momento che il Realme 8 Pro è uno dei pochi smartphone che riuscirà a garantirvi 2 giornate di utilizzo intenso, grazie alla batteria da 4.500 mAh e, soprattutto, all’incredibile ottimizzazione software, tipica dei modelli Realme. Se a questo aggiungiamo la possibilità di espandere la memoria interna e inserire ben 2 SIM, capite bene che questo è il dispositivo da scegliere per coloro che non vogliono superare certe soglie di prezzo.

Come detto, le offerte eBay sono tante ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina del portale con tutte le promozioni del giorno, così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete continuamente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!