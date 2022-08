Il 23 agosto 2022 il brand realme, tra le aziende di smartphone in più rapida crescita, ha deciso di dare inizio alla fantastica campagna Keep it Real per celebrare al meglio il 4° anniversario della nascita del brand. Per festeggiare quest’occasione, l’azienda ha deciso di proporre offerte a prezzi imperdibili su smartphone e accessori, con ribassi che superano anche il 20% su Amazon e anche sullo store ufficiale!

Potrete decidere di portare a casa modelli di vario genere e appartenenti a fasce di prezzo differenti ma, tra le proposte più interessanti, i protagonisti sono indubbiamente il Narzo 50 A Prime ad appena 139,99€ invece di 169,99€ e il Narzo 5o 5G a soli 229,99€ invece di 259,99€. Si tratta di promozioni da non lasciarsi scappare e, proprio per questo, vi invitiamo a sfuttarle fintanto che sono ancora attive!

Per chi non lo conoscesse a fondo, realme è un brand tech specializzato nella realizzazione di smartphone innovativi con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Fondato nel 2018, è diventato rapidamente il brand con la più rapida crescita in Europa nel settore, e il più veloce nella storia a raggiungere le 100 milioni di spedizioni.

L’obiettivo principale dell’azienda è ideare prodotti che vi garantiscano un’esperienza fluida e veloce, ma a un costo ridotto rispetto a molti smartphone dei brand concorrenti. Inoltre, con la promozione Keep it Real, gli articoli realme sono disponibili prezzi ancora più competitivi del solito! Che stiate cercando uno smartphone di fascia media oppure un paio di cuffie wireless ideali per accompagnarvi durante la giornata, avrete sicuramente la possibilità di trovare ciò che fa per voi!

Se siete interessati a dare uno sguardo anche ad altri numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

