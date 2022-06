Siete alla ricerca di uno smartphone moderno e, al tempo stesso, di un’offerta che vi permetterà di acquistarlo a un prezzo d’occasione? Se la risposta è affermativa, allora potrebbe interessarvi l’offerta lancio dedicata al nuovissimo Realme GT NEO 3 che, per un tempo limitato, viene proposto da Amazon non solo con uno sconto di 50€, ma con anche in regalo gli auricolari Buds Air 3 della stessa Realme.

Un bundle strepitoso quello offerto da Amazon, che vi permetterà di risparmiare oltre 120 euro sul prezzo di listino e di portarvi a casa due dispositivi di ottimo livello. Ad ogni modo, il Realme GT NEO 3 è il protagonista principale di questa offerta, quindi scopriremo maggiormente le specifiche tecniche di quest’ultimo, partendo col dirvi che si tratta della nuova proposta per la fascia media del mercato di Realme.

Il noto produttore si è affidato al nuovo processore Mediatek Dimensity 8100 per far sì che il Realme GT NEO 3 offrisse prestazioni di ottimo livello, prestazioni che vengono accompagnate da un’ottima efficienza grazie al processo produttivo a 5 nm. Questo consente alla batteria da 5.000 mAh di assicurare un’autonomia davvero elevata, in grado di resistere anche due giorni di uso intenso. La ricarica è un altro punto forte di Realme GT NEO 3, dato che è affidata a un caricabatterie da ben 80W. Quest’ultimo eroga persino 150W nella versione con 12GB di RAM che, però, non è compatibile con l’offerta di lancio citata pocanzi.

Il display di Realme GT NEO 3 è un 6,7 pollici ed è dotato dell’ottima tecnologia AMOLED LTPO che, oltre a garantire una qualità d’immagine eccellente, fa sì che la frequenza di aggiornamento si adatti a seconda del contenuto riprodotto, fino a raggiungere un massimo di 120 Hz. Nella parte multimediale è presente poi il noto sensore fotografico Sony IMX766, che garantisce scatti di ottima qualità anche in condizione di luminosità non ottimali, grazie alle dimensioni generose e alla stabilizzazione ottica.

Se siete interessati a questa offerta, suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina dedicata su Amazon e di approfittare di questa occasione finché siete in tempo.

