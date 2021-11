Realme Pad: appena arrivato in Italia, è già in sconto su eBay! -60€!

La nostra programmazione di offerte giornaliere hi-tech continua ed in questo articolo vogliamo illustrarvi le opportunità di risparmio di eBay, in particolare le promozioni de “Gli Imperdibili”. Infatti, gli appassionati potranno acquistare tablet, notebook, smartphone, elettrodomestici di piccole e grandi dimensioni, smart TV e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%!

Come da tradizione, la lista degli articoli promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al Realme Pad da 10,4 pollici, un tablet da poco annunciato dal produttore. Originariamente venduto a 259,00€, solo per oggi è acquistabile a “soli” 199,00€, a seguito di uno sconto di ben 60,00€ dal prezzo consigliato.

Stiamo parlando di un dispositivo eccellente per la fruizione di contenuti multimediali e per giocare ai titoli moderni a dettagli alti. Le sue specifiche tecniche iniziano da un processore MediaTek Helio G80 affiancato da una GPU Mali G52. Il comparto memorie, invece, comprende 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio d’archiviazione, espandibile con Micro SD fino a 1 TB.

Come anticipato, essendo un prodotto che ne fa del suo display il suo punto di forza, vanta un display IPS da 10,4 pollici con una risoluzione nativa di 2000 x 1200 pixel, caratterizzato da un rapporto schermo-corpo dell’82,5% con 360 nits. Garantisce una buona autonomia, grazie ad una batteria da 7100 mAh con ricarica rapida a 18W e ricarica inversa (per auricolari e quant’altro ndR).

Insomma, un prodotto che, considerando il suo nuovo prezzo di vendita a poche ore dalla sua uscita, diventa un autentico best buy della categoria. Chiaramente, questa particolare oppotunità non rappresenta l’unica offerta di eBay, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo.

