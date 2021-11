Redmi Airdots S: auricolari true wireless di qualità, a meno di 12€! Errore Aliexpress?

Siete alla ricerca di auricolari wireless a buon prezzo e non sapete dove trovarne? Allora sappiate che gli sconti di Aliexpress per questo Early Black Friday fanno proprio al caso vostro, dato che potete portarvi a casa le cuffiette Redmi Airdots S a meno di 12€! Un vero e proprio affare da cogliere al volo, specie se si tiene conto che si parla di un articolo con uno sconto in grado di fare concorrenza a tutti gli altri store. Si tratta di un errore? Questo non possiamo saperlo, la certezza è che si tratta di una cifra veramente modica per un prodotto di buona qualità firmato Xiaomi.

Senza dubbio gli auricolari wireless sul mercato sono molti ma la proposta Redmi Airdots S rimane tra le più valide, soprattutto considerando l’ottimo rapporto qualità/prezzo, tra i migliori che possiate trovare in questi giorni dato che si parla di uno sconto di 6,75€ che vi permette di portare a casa le cuffiette a un prezzo di 11,04€ invece di 17,68€!

Gli auricolari Xiaomi Redmi Airdots S offrono la possibilità di ascoltare musica e parlare al telefono in tutta comodità, proponendo una qualità del suono sopra la media, bilanciato e molto naturale, contraddistinto da melodie o i rumori più bassi che risultano chiari a differenza di altri prodotti. Il modello, inoltre, è provvisto di un pulsante fisico che prende il posto dei controlli touch, una scelta interessante che può essere considerata un vantaggio, calcolando le forte possibilità di far partire i comandi per sbaglio, durante l’ascolto, data la superficie limitata delle cuffiette.

Il prodotto, infine, è inserito in un’elegante e comoda custodia da non sottovalutare: è pensata per ricaricare facilmente gli auricolari ovunque ci si trovi, e raggiunge fino a 12 ore di autonomia, un quantitativo molto valido considerando che si tratta di un prodotto che appartiene alla fascia economica medio/bassa; insomma vale assolutamente la pena spendere meno di 12€ per portarvi a casa questa comodità wireless firmata Xiaomi!

Concludendo questo articolo, vi ricordiamo che Aliexpress va tenuta d’occhio 24h/24h perché ha sempre molti ribassi lampo da proporvi, ma se volete semplificarvi la ricerca di sconti succulenti, potete seguirci direttamente sui quattro canali Telegram dedicati ai ribassi più convenienti di ogni piattaforma; sempre aggiornati sulle migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buoni acquisti!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!