Natale è praticamente alle porte e, prima di entrare nei giorni più intensi di questa festività, non solo bisogna portare a termini i regali mancanti ma anche avvantaggiarsi con l’acquisto di qualche gioco da tavola adatto ad amici e parenti. Amazon, in questo caso, vi viene incontro con prodotti di ogni genere a marchio Play-Doh, Disney, Hasbro e molto altro ancora, scontati addirittura fino al 54%!

Avrete la possibilità di portare a casa regali perfetti per i più piccoli, come blaster Nerf e bambole delle principesse più amate di sempre, oppure articoli come Monopoly per passare in compagnia le serate di Natale e Capodanno nel massimo del divertimento. Dato che si tratta di proposte davvero molto interessanti e disponibili a prezzi particolarmente competitivi rispetto agli altri store, vi invitiamo a completare i vostri acquisti quanto prima, magari sfruttando l’abbonamento ad Amazon Prime per far arrivare tutti i prodotti prima della festività!

Se state cercando un gioco da tavolo perfetto per questo periodo, vi consigliamo Il Monopoly World Hasbro Jurassic Park Edition disponibile ad appena 25,49€ invece di 44,99€, l’ideale per i piccoli e grandi fan del mondo dei dinosauri e dell’acclamata saga di film. Il vostro scopo? Dovrete proteggere il parco ed evitare di incrociare l’infuriato T-rex! Dovrete prepararvi per un’esperienza di gioco emozionante, con illustrazioni, effetti sonori e pedine ispirati all’iconica pellicola di successo. Le particolarità rispetto al gioco classico sono tantissime: il tema musicale e i ruggiti dei dinosauri, le pedine, la costruzione di recinzioni e molto altro ancora!

Dovrete fare molta attenzione poiché il T-rex potrà danneggiare le proprietà e costringere i giocatori a pagare la banca per ricostruire e aggiungere dei nuovi metodi di difesa che vi permetteranno di incassare più affitti e proteggere le vostre zone dal dinosauro più temuto di sempre. Il Monopoly Jurassic Park Edition è una divertente versione alternativa alla classica esperienza di gioco ed è anche un’ottima idea regalo, in. particolare modo ora che è in ribasso del 43%.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Le migliori offerti su giochi da tavolo e giocattoli!

