Se siete alla ricerca di un buon profumo da acquistare in vista della festa della mamma, vi consigliamo di dare uno sguardo allo store Douglas e alle sue numerose offerte! Il sito ha infatti creato una sezione chiamata I Love Mum, contenente moltissime fragranze a cui potrete applicare due codici differenti, dal valore del 20% e del 25% di sconto. Il coupon LOVE da utilizzare se state acquistando per un totale inferiore ai 99€ oppure MUM se state aggiungendo al carrello prodotti per un minimo di 99€ in su!

Gli articoli che aderiscono a questa promozione sono moltissimi, partendo da Eau de Toilette a marchio Armani fino a Eau de Parfum firmate Michael Kors. Vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare l’occasione, fintanto che l’offerta è ancora valida!

Tra i profumi più iconici ed eleganti, vi proponiamo indubbiamente J’adore a marchio Dior al costo di 103,99€ per 100ml, senza aver applicato il codice sconto apposito. J’adore si apre con un fresco accordo di Bergamotto, per poi passare a un vibrante fascio di rose con un delicato tocco di gelsomino.

Questa Eau de Pafrum sprigiona le sue note fiorite e fruttate infondendo una dolcezza esotica, sofisticata ed esuberante ma senza risultare stucchevole. Esprime una nota intensa di sensualità grazie al gelsomino sambac d’India, anche chiamato il “fiore degli Dei”, e alle sue calde sfaccettature di fiori d’arancio che avvolgono i sensi. Inoltre, le linee sensuali e le curve del flacone ad anfora lo rendono un profumo esteticamente impeccabile, dunque un ottimo regalo per la festa della mamma.

L’articolo di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio dei numerosi prodotti che godono di sconti super validi, nel corso di questi giorni, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Douglas dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il coupon LOVE o MUM nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!