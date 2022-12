Dicembre non è solamente il mese dei regali, delle decorazioni luminose e delle cioccolate calde, ma anche dello shopping e delle offerte; moltissimi store stanno infatti proponendo sconti in occasione delle feste, permettendoci non solo di acquistare doni da mettere sotto l’albero a un prezzo ridotto, ma anche di concederci qualche coccola in occasione della fine dell’anno.

A partecipare a questa ondata di sconti è anche Dyson, che in occasione del periodo festivo ha lanciato nello store ufficiale una serie di offerte sui suoi elettrodomestici, con ribassi che arrivano fino a 200,00€! Inoltre, ordinando prima delle ore 16:00 del 20 dicembre, potrete ricevere i vostri acquisti in tempo per Natale, oltre a godere della spedizione gratuita per gli ordini superiori a 40,00€ e del pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal e Klarma.

Dyson è tra i brand leader nel settore degli elettrodomestici, producendo da anni articoli di altissima qualità che spaziano dalla pulizia della casa alla cura della persona. Tutti i prodotti del marchio inglese sono infatti sinonimo di efficienza e resistenza; sapranno quindi migliorare la vostra routine quotidiana, rendendola più veloce, semplice e produttiva.

Gli articoli disponibili a prezzo scontato sono veramente tantissimi, e si dividono principalmente in tre categorie: cura dei capelli, trattamento dell’aria e aspirapolvere. Quest’ultimi sono i prodotti di punta di Dyson, e tra le offerte troviamo ad esempio il V12 Detect Slim Absolute, ora venduto a soli 499,00€ invece di 649,00€, quindi con un ribasso di 150,00€! Si tratta dell’aspirapolvere senza filo più leggero di sempre del brand, capace di pulire a fondo qualsiasi superficie, oltre a districare automaticamente peli e capelli dal rullo della spazzola; inoltre, la luce integrata rivelerà anche le particelle di sporco altrimenti invisibili, permettendovi di aspirare sempre alla perfezione.

Se invece siete alla ricerca di un elettrodomestico per lo styling, potrebbe interessarvi la piastra Dyson Corrale, disponibile a 349,00€ invece di 100,00€. Risparmiando ben 100,00€ vi porterete a casa una piastra senza filo dalla qualità eccelsa, che vi permetterà di fare la piega in modo efficace e veloce senza rovinare i capelli grazie alle lamine flessibili in lega rame, capaci di adattarsi a diverse tipologie di capelli, e alle 3 impostazioni di temperatura.

Infine, vi consigliamo anche il Dyson Purifier Humidify+Cool Autoreact, ora in sconto a 569,00€ al posto di 699,00€, per un ribasso di 130,00€; questo purificatore umidificatore catturerà polvere, allergeni e virus (incluso il COVID-19), rimuovendo il 99,9% dei batteri presenti nell’ambiente in cui si trova e al contempo risolvendo il problema dell’aria secca. Il dispositivo è dotato di tecnologie altamente innovative, che analizzano costantemente l’aria e regolano il purificatore automaticamente, mostrandovi i dati sull’inquinamento in tempo reale nello schermo LCD.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi articoli in sconto sullo store di Dyson, quindi vi invitiamo a consultare il catalogo completo nella pagina dedicata. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le promozioni natalizie non dureranno molto, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

