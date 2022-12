Mancano ormai pochi giorni al Natale, ma non è ancora troppo tardi per acquistare dei regali dell’ultimo minuto. Su Amazon infatti moltissimi prodotti perfetti per essere messi sotto l’albero non solo arriveranno prima del 25 dicembre, ma sono anche scontati, permettendovi così di risparmiare sugli ultimi acquisti dell’anno. In particolare, oggi vi proponiamo un’offerta che vede come protagonista le candele più amate e ricercate sul mercato.

La confezione regalo Yankee Candle, pensata appositamente per essere acquistata come regalo di Natale, è infatti in sconto a soli 33,99€ invece di 84,90€! Si tratta di un ribasso del 60%, che vi permetterà di risparmiare oltre 50,00€ su questo set favoloso composto da 11 pezzi, suddivisi in 8 candele profumate (tutte con fragranze diverse), un portacandele, un taglia stoppino e un paralume illuma lid.

Le Yankee Candle rappresentano le candele più amate in assoluto in Italia e nel mondo: oltre a essere realizzate nelle iconiche giare di vetro, garantiscono una durata di combustione maggiore rispetto alla media, sprigionando così il loro aroma più a lungo. Il profumo delizioso si diffonderà nell’aria in men che non si dica, creando l’atmosfera perfetta per ogni situazione, e soprattutto per le feste.

Nel set sono infatti incluse candele dalle fragranze tipicamente natalizie, dato che abbiamo gli aromi “amore invernale”, “lettere a Babbo Natale”, “ghirlanda di mele rosse”, “tutto splende”, “biscotto di Natale”, “arancia piccante”, “bruma sempreverde” e “vigilia di Natale”. Insomma, avrete il profumo ideale per ogni giornata festiva, sorprendendo parenti e amici durante cene, pranzi e feste.

Il set è racchiuso in un’elegante scatola rossa, perfetta per essere messa sotto l’albero e capace di stupire chiunque la riceva. Insomma, è il regalo ideale per creare una fantastica atmosfera festosa, mentre gli accessori inclusi, come il paralume illumina lid e il taglia stoppino, permetteranno un utilizzo ancor più prolungato delle candele, diffondendo l’adorato spirito natalizio per ore e ore.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, invitandovi ad approfittarne il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili, vista la percentuale elevata di sconto, potrebbero esaurire ancor prima.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

