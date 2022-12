Siamo, ormai, in pieno periodo natalizio e al 25 dicembre mancano davvero pochissimi giorni. Molto probabilmente, tanti tra di voi ancora non hanno trovato il tempo di girare tra i negozi della propria città o sugli shop online per acquistare gli ultimi regali rimasti. Proprio per questo, abbiamo pensato di agevolare la vostra ricerca con una lunghissima rassegna di proposte ideali per amici e parenti. Dai regali per la mamma e per il papà fino a prodotti disponibili a meno di 25€ e molto altro ancora!

Però, data l’urgenza e le poche ore rimaste per sfruttare il parterre di Amazon e la consegna entro Natale garantita da Prime su molti articoli, nella guida di oggi abbiamo deciso di selezionare 10 idee regalo last minute disponibili a meno di 15€ e pronte per essere consegnate anche in 1 sola giornata lavorativa, compreso il sabato!

Nel nostra articolo, ci siamo premurati di proporvi prodotti adatti a ogni tipologia di necessità e preferenza, includendo idee regalo perfette per gli amanti del gaming, dei puzzle e ovviamente anche per chi cerca idee regalo da utilizzare facilmente nella propria quotidianità come penne USB e mouse wireless.

Vi ricordiamo, inoltre, che è il momento ideale per usufruire dell’abbonamento ad Amazon Prime, come anticipato poco sopra. Grazie a questo servizio, potrete stare certi che i prodotti proposti qui sono arrivino in tempo per Natale! Abbonarvi vi assicurerà l’arrivo dei regali svelti, direttamente a casa o al punto di ritiro più comodo in appena 24/48h. Una sicurezza da non lasciarsi sfuggire, soprattutto ora che manca davvero poco al 25 dicembre.

In più, Amazon Prime vi garantirà anche l’accesso ad altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming da qualsiasi dispositivo. Vi menzioniamo anche che, se non siete già iscritti, l’abbonamento è praticamente gratuito per i nuovi clienti grazie alla prova da ben 30 giorni, l’ideale per acquistare gli ultimi regali di Natale, addobbi e giochi da tavolo per Capodanno e la Befana!

Ciò detto, vi lasciamo alla nostra selezione di idee regalo last minute su Amazon, ricordandovi anche che, tramite la nostra rassegna di idee regalo di Natale, potrete consultare anche moltissime offerte provenienti dai maggiori store sul web: Mediaworld, Unieuro, eBay, Euronics e tanti altri!

Allo stesso modo, vi invitiamo anche ad iscrivervi ai ai nostri 3 canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store in occasione del Natale 2022, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping e buone feste!







10 acquisti last minute a meno di 15€

Carta regalo Nintendo eShop

Se siete alla ricerca del regalo perfetto per un possessore di Nintendo Switch, non c’è niente di più classico che una carta regalo per l’eShop, disponibile su Amazon anche nella taglia da 15,00€. Utilizzarla è semplicissimo: una volta completato l’acquisto, riceverete via email un codice, che la persona a cui lo donerete dovrà riscattare. Potrà poi utilizzare il credito come preferisce all’interno dell’eShop, lo store virtuale di Nintendo in cui sono presenti migliaia di giochi, oltre a DLC, contenuti aggiuntivi e molto altro. Trattandosi di un dono virtuale non avete la preoccupazione di vederlo recapitato entro il 25 dicembre dato che lo riceverete immediatamente, quindi si tratta di un’idea perfetta per un pensiero dell’ultimo momento!

VEDI SU AMAZON

Impossible Puzzle Harry Potter

Per gli amanti dei puzzle e della saga di Harry Potter il regalo perfetto è senza ombra di dubbio l’Impossible Puzzle di Clementoni dedicato all’iconico franchise ideato da J.K. Rowling e disponibile a 13,90€. I 1.000 pezzi che lo compongono rappresentano una vera sfida che terrà impegnate le persone a cui deciderete di regalarlo per svariate ore, ma una volta completato la soddisfazione sarà immensa: il risultato è infatti un magnifico collage con i volti di tutti i personaggi principali della serie, per una dimensione totale di 69 x 50 cm.

VEDI SU AMAZON

Apribottiglie automatico Westmark

L’apribottiglie automatico prodotto da Westmark, venduto su Amazon a 8,99€, è un regalo classico ma al contempo innovativo, che renderà notevolmente più semplice la vita della persona a cui deciderete di regalarlo. Il piccolo oggetto aprirà infatti con facilità i tappi a corona grazie a un sistema a molla interno, che renderà possibile l’apertura delle bottiglie anche ai bambini in totale sicurezza. Inoltre, le dimensioni ridotte consentono di portarlo comodamente con sé ovunque: in vacanza, in spiaggia o al parco per un pic-nic improvvisato.Link

VEDI SU AMAZON

Supporto PC e iPad

Avete bisogno di fare un regalo a qualcuno che apprezza solo oggetti pratici e, magari, possiede tantissimi dispositivi tech? Questo supporto è perfetto per lavorare comodamente sul vostro notebook oppure sul vostro tablet/iPad da 11″ fino a 15,6″, con il maggior comfort possibile. Essendo compatto, leggero e pieghevole è facilissimo anche da portare in borsa o in zaino, durante i vostri spostamenti. Inoltre, potrete scegliere tra 6 tipi di altezza regolabile: basta inclinare i 2 piedini della staffa per regolare l’angolo di inclinazione. Essendo realizzato in robusta lega di alluminio da 5 mm, con 2 tappetini in gomma sul gancio e 4 cuscinetti in silicone antiscivolo nella parte superiore e inferiore, si tratta del prodotto perfetto per proteggere il vostro laptop da cadute e graffi.

VEDI SU AMAZON

Anello JewelryPalace in argento 925

Se state cercando un prodotto di bigotteria dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, adatto a grandi e piccoli, vi proponiamo questo modello in argento Sterling 925, noto per la sua resistenza, luminosità e lucentezza anche dopo un lungo utilizzo. Il rivestimento in rodio, inoltre, vi garantisce una lucentezza duratura e rende il modello resistente all’ossidazione! Essendo privo di nickel, senza piombo, e senza cadmio risulta adatto anche alle pelli più sensibili! L’anello JewelryPalace in questione, inoltre, è caratterizzato dalla forma a foglia di ulivo abbellita da delicatissimi zirconi cubici. Le pietre sono incastonate appositamente per resistere anche a possibili urti e cadute.

VEDI SU AMAZON

Mouse wireless ricaricabile

Cosa c’è di più utile di un mouse wireless, da portare facilmente con sé sul lavoro o mentre si studia in università? Questo modello, in sconto del 40% solo per l’Holiday Season, è un vero e proprio affare e vi permetterà di scegliere colorazione più adatta a voi o alla persona a cui state pensando di regalarlo: dal bianco fino al rosa, le opzioni sono varie e tutte super interessanti, pensate per soddisfare vari gusti! Da un punto di vista tecnico, è dotato di una batteria integrata di grande capacità, che vi permette di utilizzarlo per un mese intero con una sola ricarica.

VEDI SU AMAZON

Set di 8 organizer per valigia

Se avete amici o parenti che sono spesso in viaggio, questo ottimo set di organizer è quello che può fare al caso vostro. All’interno della confezione troverete ben 8 prodotti, pensati per ottimizzare al meglio lo spazio dedicato ad abiti, accessori e addirittura scarpe da mettere il valigia. Tutti gli organizer sono realizzati in ottimo tessuto impermeabile, con un rivestimento di alta qualità resistente a graffi e, non meno importante, antipolvere! Ovviamente avrete la possibilità di scegliere tra moltissime colorazioni differenti: dal classico blu scuro fino al rosa e al fucsia per gli appassionati dei colori stravaganti.

VEDI SU AMAZON

Chiavetta Netac da 64GB USB 3.0

Si tratta di un prodotto che vi assicura il trasferimento di dati ad alta velocità grazie all’USB 3.0 flash drive con lettura/scrittura fino a 90MB e 30MB/s, rispettivamente. In più. la chiavetta vi assicura un’ ampia compatibilità con Windows 2000, XP, 7, 8.1, 10 e versioni successive oltre che con Linux, Mac OS 10.3 e versioni successive. Ovviamente supporta tutti i tipi di dati digitali: musica, video, foto, manuali, software e molto altro ancora. Il piccolo anello di cui è dotato, inoltre, è progettato per essere attaccato alle vostre chiavi o ad altri prodotti, in modo tale da avere la chiavetta sempre con voi senza paura di perderla.

VEDI SU AMAZON

Gioco da tavolo Asmodee Dobble

In ambito giochi da tavolo, Asmodee è indubbiamente tra le aziende leader. Proprio pere questo, abbiamo pensato di proporvi Dobble come idea regalo per i vostri amici e parenti. Si tratta di un gioco interamente basato sulla velocità: per vincere dovrete essere i più rapidi a trovare l’unico simbolo in comune tra le carte svelate (ce n’è sempre uno!). Potrete scegliere tra ben 5 mini giochi per partite sempre diverse ed entusiasmanti, inoltre, durando appena 15 minuti a partita e avendo regole semplici da imparare, è perfetto sia per grandi sia per piccini.

VEDI SU AMAZON

Glop game gioco da tavolo per adulti

Se invece state cercando un gioco da tavolo divertente, indirizzato solamente a una tavolata di adulti, Glop game è la proposta perfetta per voi. Si tratta di un titolo che sfrutta carte, regole facili e vi permette di giocare anche per ora senza fermarmi. Ma come funziona? Dovrete pescare una carta e, in base a quanto scritto, ballare, cantare, raccontare una barzelletta, imitare, rispondere a domande scomodo e molto altro ancora. Il prodotto perfetto per Natale, Capodanno e serate passate con gli amici!

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!