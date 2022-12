Se siete alla ricerca di articoli con prezzi vantaggiosi per i vostri regali di Natale, abbiamo una promozione su borse e valigie da proporvi, davvero molto conveniente e pensata per qualsiasi preferenza e qualsiasi tasca. Vi segnaliamo l’offerta perfetta se siete intenzionati a avvantaggiarvi con più regali, su un unico store. Da Carpisa è attiva la promo 3+1, ovvero decidendo di acquistare 4 articoli ne pagherete 3 a prezzo pieno mentre il meno caro sarà completamente gratuito!

Il brand ha deciso di agevolare i vostri acquisti per amici e parenti in vista dell’imminente festività, proponendo non un semplice ribasso ma una promozione che vi permetterà di spaziare nella scelta di regali, tre zaini, borse, valigie, pochette assicurandovi un super risparmio. Per questo vi consigliamo di dare uno sguardo alle numerose sezioni disponibili sullo store, fintanto che potete sfruttare la promozione!

Non meno importante, potrete scegliere anche in base al vostro budget, scorrendo tra prodotti fino a 16€, a 40€ o oltre i 40€, in modo tale da sfruttare l’offerta secondo le vostre necessità. Avrete la possibilità di lasciarvi ispirare dalle nuove elegantissime collezioni da donna oppure dalla linea uomo composta da tracolline, marsupi, zaini o cartelle business estremamente funzionali.

Tra i prodotti imperdibili c’è indubbiamente lo zaino Rugged Go disponibile nelle colorazioni biscotto, oliva e nero a soli 59,95€. Si tratta di un prodotto ideale per andare a lavoro oppure per piccoli spostamenti, realizzato in materiale RPET proveniente dal riciclo di bottiglie di plastica e con stampa Jeep call to adventure nella parte frontale. Non solo stiamo parlando di uno zaino molto capiente, dalla forma rettangolare ma in più gode di tante comode tasche con zip, anche esterne, per riporre tutte i vostri effetti personali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Carpisa dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

