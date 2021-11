Regali di Natale in anticipo, 10% di sconto su tutte le Smart TV grazie a eBay

Come vi abbiamo anticipato settimana scorsa su eBay sono partiti gli eDays, una promozione dedicata ai regali di Natale che vi permetterà di risparmiare fino aa 50€ sui vostri acquisti. Applicando il coupon NOV21EDAYS durante la procedura d’acquisto riceverete uno sconto del 10% sui vostri acquisti, per un massimo di due volte. Per i dettagli sulla promozione vi rimandiamo alla nostra news di settimana scorsa.

Oggi vogliamo concentrarci su uno dei prodotti più ambiti di questo Natale, le Smart TV. Visto il cambio in corso al nuovo segnale del digitale terrestre moltissime persone stanno pensando, o sono obbligati, a cambiare il proprio televisore. Ben vengano quindi offerte come questa che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente sul loro acquisto. Andiamo quindi a vedere alcuni dei modelli più interessanti su cui usare il codice sconto.

Tra i migliori che vogliamo segnalarvi c’è sicuramente l’LG Nanocell da 55″, un modello 4K HDR10 con un pannello che utilizza le nanoparticelle per assorbire le lunghezze d’onda in eccesso, migliorando la purezza dei colori e ampliando la gamma cromatica. Non mancano ovviamente tutte le caratteristiche tipiche degli Smart TV, con la possibilità di utilizzare tutti i più famosi servizi streaming con Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Youtube e altro ancora. Grazie al codice NOV21EDAYS potrete portarvelo a casa a 549,90€, raggiungendo quindi il risparmio massimo consentito dal coupon di 50€!

Vi ricordiamo che il coupon sarà valido fino al 21 novembre, vi consigliamo quindi di approfittare il prima possibile di questa occasione per portarvi avanti con i regali di Natale, siano essi per voi o per i vostri cari.

Smart TV 4K LG Nanocell da 55″

LG Smart TV 55NANO803NA a 539,90€ su eBay

Utilizzando il codice NOV21EDAYS risparmiate 50€ su questo Smart TV di ottima qualità, compatibile con il DVB-T2 e con tutti i servizi di streaming più famosi. Potete acquistarla a 539,90 invece di 599,90!

VEDI OFFERTA

Altre offerte smartphone su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!