Superato il periodo più “spooky” dell’anno ci stiamo avviando velocemente al periodo natalizio e, proprio per questo, l’ideale è cominciare a valutare l’acquisto dei primi regali di Natale, in modo tale da essere pronti per la festività più attesa dell’anno. A tal proposito, solo fino al 16 novembre, avrete la possibilità di sfruttare una promozione eccezionale su eBay! Potrete utilizzare un coupon dal valore del 15% per portare a casa alcuni prodotti, anche già scontati, in vista del 25 dicembre.

Per attivare il codice vi basterà copiare e incollare REGALI22 nell’apposito box, subito dopo aver aggiunto al vostro carrello tutti i prodotti che avete intenzione di comprare. In fase di checkout, vedrete il totale scendere automaticamente. Come unici requisiti avrete bisogno di una spesa minima di 15€, potrete utilizzarlo per un massimo di 4 volte e ottenere fino a 50€ di ribasso per ogni utilizzo! Per questo vi invitiamo caldamente a portare a termini i vostri acquisti il prima possibile.

Le proposte aderenti alla promozione sono moltissime ma, tra gli articoli da non farsi scappare, vanno menzionati alcuni dei prodotti che possono scendere a prezzi folli grazie al coupon di cui vi abbiamo appena parlato. Se avete amici o familiari appassionati di Pokémon, non dovreste farvi scappare il set Pokémon Celebrations, Premium Figure Collection Pikachu VMAX contente carte olografiche e numerose buste appartenenti alle recenti espansioni.

Se, invece, pensate di regalare un capo d’abbigliamento casual che sia un vero e proprio must have nel proprio armadio, va valutato l’acquisto della felpa Adidas Adicolor Classics 3-Stripes, nella colorazione nera. Si tratta di un articolo già scontato di ben 20,99€ rispetto al prezzo di listino a cui potrete aggiungere un ulteriore 15%, per ottenere il massimo risparmio!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

N.B. Ricorda di copiare e incollare il coupon REGALI22 nell’apposita sezione prima di completare il pagamento.

Termini e condizioni

Codice: REGALI22

Valore Coupon: 15%

Spesa min richiesta per ogni utilizzo: 15€

Sconto max ottenibile per ogni utilizzo: 50€

Numero max di utilizzi per utente: 4

Sconto max totale ottenibile per utente: 200€

Inizio: 2 novembre 2022 ore 9:00

Fine: 16 novembre 2022 ore 23:59

2022 ore 23:59 Coupon valido solo sui prodotti inclusi nella promozione.

