Siamo finalmente arrivati nel periodo di feste più atteso dell’anno e, proprio per questo, valutare una scelta accurata dei regali per amici e parenti è più che fondamentale! Nel caso foste alla ricerca di auricolari, cuffie e altro ancora, potrete sfruttare i super ribassi Jabra. Al momento, e solo per poco ancora, potrete godere di sconti fino al 50% su prodotti di ottima qualità!

In più, potrete sfruttare la spedizione gratuita per ordini superiori ai 39€, una spesa più che probabile se pensate di acquistar almeno 2/3 regali direttamente sullo store. In questo modo, potrete assicurarvi regali unici, utili e allo stesso tempo il massimo risparmio. Dato che si tratta di una promozione natalizia molto conveniente, vi consigliamo di non farvi sfuggire i prodotti Jabra fintanto che sono disponibili a questi prezzi!

Tra gli auricolari da non farsi sfuggire ci sono senza dubbio gli Elite 4 Active disponibili a 79,99€ invece di 119,99€ che potrete acquistare in ben 3 colorazioni: nero, menta e blu navy. Si tratta di una proposta eccezionale, da sfruttare al meglio anche durante i vostri allenamenti. Non meno importante, sono resistenti all’acqua e al sudore, ergonomici e incredibilmente robusti, progettati per rimanere sempre fermi al loro posto, ma senza dare alcun fastidio!

Ma i vantaggi del modello Elite 4 non finiscono qui: grazie a funzioni come Cancellazione attiva del rumore, che offre un’esperienza di ascolto coinvolgente, l’equalizzatore personalizzabile, la tecnologia HearThrough e l’accesso a Spotify Tap, questi auricolari vi aiutano a dare ancora nella massima velocità e comodità. Una proposta davvero imperdibile, soprattutto ora che godono di un rapporto qualità/prezzo eccellente grazie agli sconti festivi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Jabra dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

