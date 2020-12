Regali di Natale last minute? Ci pensa Mediaworld!

Per venire incontro a tutti coloro che non hanno ancora finito di effettuare i regali di Natale, da MediaWorld è cominciata una nuova iniziativa che oltre a scontare anche del 60% un gran numero di articoli come smartphone, televisori, elettrodomestici e tanto altro, permette anche di ricevere uno speciale biglietto di auguri da ricevere in attesa della consegna. Questa iniziativa sarà valida fino al 24 dicembre, e quindi vi consigliamo di sfruttarla per effettuare i regalo di Natale dell’ultimo minuto.

Fra tutte le offerte presenti sul portale vogliamo segnalarvi quella riguardo il telefono Samsung Galaxy A42 5G che può esser acquistato con uno sconto di ben 130€, ossia a 269,00€. Con il suo design elegante, Galaxy A42 è in grado di conquistare al primo sguardo grazie alle linee affusolate che permettono una presa confortevole, oltre che alla sua finitura lucida brillate disponibile in 3 colorazioni. Il display Infinity-U Super AMOLED da 6,6 pollici di Galaxy A42 crea una visione ampia ed ininterrotta e riproduce sempre i contenuti chiari definiti e brillanti, mentre al suo interno un potente processore Octa-core con 4 GB di RAM porta a termine ogni compito con rapidità ed efficienza sfruttando i 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico di Galaxy A42 5G è dotato di un sensore principale da 48 MP, con ultra grandangolo, macro, uno di profondità che permette con un semplice gesto di calibrare la sfocatura ed ottenere incredibili ritratti di qualità, mentre la fotocamera anteriore da 20 MP è in grado di realizzare autoscatti impeccabili. Infine, la potente batteria da 5.000mAh del Galaxy A42 permette di dedicarsi a tutte le attività quotidiane senza pensare all’autonomia, ed in caso di carica è possibile avvalersi della speciale ricarica rapida adattiva da 15W.

Il Galaxy A42 è solo uno dei tantissimi articoli inclusi in questa nuova promozione di MediaWord, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina della promozione, così da poter trovare l’offerta perfetta per voi entro il 24 dicembre. Infine, prima di lasciarvi ai vostri ultimi acquisti natalizi di MediaWorld, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

