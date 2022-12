Siamo praticamente arrivati al periodo più atteso dell’anno e, se ancora non avete finito di acquistare i vostri regali di Natale, vi consigliamo di dare uno sguardo alla sezione Amazon dedicata interamente ai prodotti Lego. Nella categoria creata dallo store, infatti, potrete trovare moltissimi set del brand disponibili a prezzi scontati fino al 30%!

Potrete decidere cosa portare a casa tra prodotti perfetti per gli adulti e proposte ideali per i bambini, di cui la maggior parte in arrivo entro Natale. A tal proposito, se volete essere sicuri che i vostri pacchi non arrivino in ritardo, il nostro consiglio è di abbonarvi quanto prima ad Amazon Prime: grazie a questo servizio, avrete garantita la consegna di numerosi prodotti in appena 24/48h senza costi di spedizione aggiuntivi!

Tra le proposte davvero imperdibili c’è indubbiamente il set Super Mario Starter Pack Avventure di Peach disponibile a 39,90€ invece di 59,99€, adatto soprattutto ai più piccoli. Con personaggi popolari, modelli creativi e un nuovo modo di giocare, questo set è perfetto per i bambini dai 6 anni in su che desiderano ricreare le loro scene preferite dei giochi oppure che vogliono raccontare nuove avventure! Il playset in questione include ben 354 blocchi per la realizzazione di: un tubo di partenza, un’asta della bandiera, un’altalena, una sfida di lancio del Fiammetto, un blocco ? volante e i personaggi di Lemmy e Toad giallo.

Il personaggio LEGO Peach, incluso nel set, fornisce una risposta espressiva immediata tramite uno schermo LCD e i suoi altoparlanti! In più, può essere connessa a LEGO Mario o LEGO Luigi (personaggi extra non inclusi) semplicemente tramite Bluetooth, in modo tale da poter vincere monete bonus grazie al lavoro di squadra. Inoltre, potrete lanciare il Fiammetto per far cadere Lemmy da una torre, ottenendo ricompense digitali aiutando Peach ad andare in altalena oppure grazie alle interazioni con il Toad giallo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l'invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

