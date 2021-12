Regali di Natale? Su Decathlon tantissime proposte a tema sportivo

Se siete alla ricerca di idee regalo per il Natale, abbiamo delle proposte che fanno proprio al caso vostro. Riuscire a trovare degli acquisti per i propri cari o amici non è mai facile o veloce, ma grazie ai vastissimi prodotti presenti sullo store Decathlon, divisi per categoria, avete la possibilità di spaziare dall’abbigliamento sportivo da donna fino a calzature ed elettronica: insomma, ce n’è per tutti i gusti e, non meno importante, per tutte le tasche!

Non solo molti degli articoli sono ancora in ribasso ma, per facilitare i vostri acquisti, lo shop online ha deciso di creare delle vere e proprie sezioni tra cui comprare, in modo tale da trovare i regali perfetti per gli appassionati di sport, nel minor tempo possibile. Tra le proposte più interessanti, va assolutamente citata la fascia cardiofrequenzimetro Bluetooth HRB 500, perfetta per gli allenamenti e che potete acquistare a meno di 50€!

Come vi abbiamo già detto, Decathlon ha deciso di semplificare la navigazione creando delle sezioni divise per tipologie: uomo, donna, bambino, elettronica, 20€ e 50€. Si tratta di opzioni molto valide, pensate per coprire tutti i target e anche tutte le fasce di prezzo. Il cardiofrequenzimetro Bluetooth HRB 500 appartiene alla categoria di articoli entro i 50€ ed è un ottimo prodotto, ideato appositamente per monitorare la frequenza cardiaca, collegandolo tramite Bluetooth all’activity tracker o, ancora più semplicemente, al proprio smartphone.

Oltre all’innegabile utilità durante l’attività fisica, va segnalata anche l’estrema comodità della fascia elastica: il tessuto morbido e regolabile vi permette di non avere fastidi durante l’allenamento, grazie al comodissimo posizionamento sul braccio; il cardiofrequenzimetro, infatti, non limita i movimenti del corpo al contrario di altri articoli simili, pensati per essere indossati intorno al torace. Non meno importante, dopo un ciclo di ricarica completo ha un’autonomia di ben 24 ore e ne bastano solo 2 per ricaricarlo al massimo. Potete acquistarlo per soli 49,99€ direttamente sullo store Decathlon!

