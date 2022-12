ATTENZIONE Uno o più prodotti di questa selezione sono relativi a birra, vini o superalcolici. Con la pubblicazione del seguente articolo Tom’s Hardware vi invita ad un consumo sicuro e coscienzioso dell’alcol, invitandovi a non perdervi nell’abuso. La seguente offerta è inoltre da intendersi esclusivamente ad uso e consumo di acquirenti maggiorenni. Tom’s Hardware declina ogni responsabilità qualora la proposta venisse utilizzata per favorire l’acquisto ed il consumo di bevande alcoliche da parte di persone al di sotto dei 18 anni. Bevi responsabilmente.

I regali a tema alcolico spopolano da sempre, ed anzi c’è stata un’impennata, specie negli ultimi anni, di questa tipologia di presenti, complice una ritrovata passione per la produzione nazionale non solo di birre, ma anche di vini e superalcolici, di cui il nostro paese è un eccezionale produttore.

E così, sulla scia di quella che è la nostra ricchissima serie di articoli dedicata ai regali da mettere sotto l’albero, e dopo avervi proposto già tanti articoli dedicate, ad esempio, ai prodotti divisi per fasce di prezzo, con opzioni che vanno da meno di 10€ anche a cifre superiori i 50€, abbiamo pensato di dare una mano anche a chi, magari, è in difficoltà per ciò che riguarda questi regali a tema, scegliendo di concentraci verso quella che è la più lunga e nota passione del nostro paese, ovvero il vino!

I migliori regali di Natale per gli amanti del vino

Calice personalizzabile

Godersi un buon vino nel proprio calice preferito, nel confort delle mura domestiche, è innegabilmente un’esperienza molto piacevole. Ancor più piacevole se poi quel calice, oltre ad essere il vostro preferito, è stato anche appositamente personalizzato! Difficile da trovare al di fuori di internet, ma a portata di mano grazie ad Amazon, il calice personalizzato è una splendida idea regalo, che può essere personalizzata con un nome, una scritta o una data a piacere. Parliamo di un calice da vino rosso standard, ovviamente realizzato in vetro ed inciso al laser, il che li rende persino lavabili in lavastoviglie, senza il rischio che l’incisione si rovini o cancelli. Acquistabili singolarmente o anche in set (fino ad un massimo di 6), questi calici sono un’idea divertente e sfiziosa, e giacché parliamo di vetro prodotto da Bormioli Rocco, potete star certi che la qualità è garantita!

Set da vino

A dir poco fondamentale per qualsiasi appassionato, un set di accessori da vino può accompagnarvi per anni, specie quando di buona qualità, tenendo a portata di mano tutto il necessario per trattare al meglio le proprie bottiglie, per una degustazione o una serata a dir poco perfetti. Quello che vi proponiamo è dall’azienda emergente Cooko che, con le sue oltre 1800 recensioni, ed il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, rappresenta indubbiamente una delle migliori opzioni d’acquisito del mercato. Per circa 37 euro, infatti, potrete portarvi a casa un set da 8 pezzi, che include un apribottiglie a coniglio, tagliacapsule, versatore, aeratore, collare, tappo e 2 vite supplementare, più un case in legno in cui conservare il tutto. Un regalo semplice ma d’effetto, realizzato in materiali pregevoli e durevoli, il tutto ad un prezzo decisamente competitivo!

Tappi per il sottovuoto

Spesso capita che non si finisca una bottiglia di vino, obbligandoci a metterla da parte, in frigo o a temperatura ambiente, con l’inconveniente, non raro, di non avere idea di come chiuderla a dovere. Ebbene, con questa idea regalo questo problema verrà definitivamente archiviato, perché quelli che vi proponiamo qui non sono solo dei semplici tappi, ma dei tappi capaci di aspirare l’aria dalla bottiglia, chiudendo quest’ultima ermeticamente, ed evitando anche che il vino rimasto si alteri nell’aroma o nel sapore. Si tratta di un’idea semplice ma geniale, che consiste, sostanzialmente, in un tappo che ha al suo interno una piccola pompa manuale, che viene attivata grazie alla pressione di un tasto sovrastante. Non c’è nulla di elettronico, ma solo un movimento manuale, che svuoterà la bottiglia dell’aria creando un ambiente sottovuoto. Adatti alla maggior parte delle bottiglie di vino e di champagne, il set è composto da 2 tappi, venduti al prezzo di circa 10 euro l’uno. Non proprio economici insomma ma, fidatevi, non vorrete più fare senza!

Una glacette in acciaio

A dir poco fondamentale per godere appieno dei vini serviti a temperatura fredda, una glacette non sempre è presente tra le mura domestiche e, spesso, le persone si limitano a mettere la bottiglia in tavola, lasciando che l’escursione termica alzi la temperatura della bottiglia progressivamente. Questo, ovviamente, non sempre va bene, ed è per questo che una glacette, o anche comunemente nota come “il secchio del ghiaccio”, può risultare un bel regalo, specie se si tratta di un prodotto ben realizzato come quello Silberthal che vi presentiamo in questa guida. Realizzata per bottiglie fino a 9 cm di diametro, questa glacette è dotata di busta di raffreddamento per le bottiglie, che va inserita nel congelatore, e che impiega circa 6 ore per raggiungere il massimo del congelamento. Questa sostituisce, di fatto, il classico ghiaccio, evitando così che la bottiglia si bagni e coli. Il cestello, inoltre, è realizzato in metallo, per il massimo del freddo, e poiché il tutto è riutilizzabile, avrete la garanzia, per anni e anni, di servire i vini freddi sempre ad una temperatura ideale, e senza la spiacevole formazione di condensa sulla tavola.

Raffreddatore interno per bottiglie

La glacette, va detto, non va a genio a tutti. Spesso, infatti, non si a lo spazio per metterla in tavola, e talvolta ha lo spiacevole risultato di creare una condensa che bagna tavolo e tovaglia, creando un mezzo disastro. A chi non ama il metodo di refrigerazione classico, insomma, è rivolto il prodotto che vi presentiamo qui, che altro non è che un refrigeratore cilindrico, realizzato in metallo (con ovvia certificazione per il contato alimentare), e che è stato pensato per essere inserito direttamente all’interno delle bottiglie, così che il vino venga mantenuto freddo direttamente dall’interno della bottiglia, e non da un recipiente esterno. Progettato per non intaccare in alcun modo il sapore del vino, questo refrigeratore dispone anche di un beccuccio versatore, che è utile non solo ad evitare la classica “goccia”, ma anche per impedire al cilindro di restare bloccato nella bottiglia. Piccolo e facile da riporre nel congelatore, questo dispositivo è tanto semplice quanto geniale!

