Amazon ha messo a vostra disposizione un buono sconto da ben 5€, da ottenere facilmente e in pochissimi passaggi. Si tratta di un ribasso da utilizzare facilmente, per acquistare prodotti venduti e spediti direttamente Amazon ad esclusione di alcuni categorie e articoli venduti da terzi sullo store. Per utilizzarlo vi basterà semplicemente visitare la pagina dedicata all’offerta in corso entro e non oltre il 14 novembre!

Un’occasione davvero imperdibile, tenendo presente che si tratta di 5€ di sconto su un parterre di milioni di articoli, dalla cura della casa fino al tech e alle idee regalo per Natale. La promozione è aperta ai primi 10.000 clienti idonei che soddisfano questi termini e condizioni, per cui vi consigliamo di affrettarvi e sfruttare la promozione fintanto che è disponibile!

Come capire di essere idonei e di poter ottenere il buono sconto Amazon? Vi basterà semplicemente aprire la pagina che vi stiamo comodamente linkando e, se apparirà in alto il box con la scritta “Buone notizie, sei eleggible per l’offerta”, saprete di poter detrarre la cifra proposta da Amazon sul vostro prossimo acquisto. Vi basterà scorrere alla fine della pagina e cliccare sul pulsante “Applica promozione”, in questo modo lo sconto verrà applicato automaticamente al vostro account!

A questo punto, non rimarrà altro che navigare sul sito e aggiungere al carrello una quantità di prodotti aderenti per un totale di almeno 15€ di spesa. Una volta soddisfatti i requisiti tra articoli per la bellezza, per la cucina, elettronica, sport e molto altro ancora, andando al checkout troverete automaticamente detratti 5€ dall’importo da pagare! Facile, veloce e super conveniente.

Termini e condizioni

Possono beneficiare della presente promozione i clienti Amazon che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it.

I clienti possono verificare la possibilità di beneficiare della promozione cliccando sul seguente link : hhttps://www.amazon.it/b/?node=30119341031 , dove la promozione è spiegata in dettaglio e i clienti, se idonei, potranno visualizzare le informazioni sulla promozione e i relativi termini e condizioni.

Il Buono Sconto p uò essere usato solo con prodotti venduti e spediti da Amazon IT sul sito www.amazon.it, ma non è valido per: dispositivi Amazon (ereader Kindle e tablet Fire), contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), buoni regalo, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte offerte su prodotti ricondizionati o dispositivi Amazon o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it o altre entità Amazon o prodotti e servizi venduti su ogni altro sito, anche se “Gestito da Amazon.it” o “Idoneo Prime”.

Una volta aggiunta l’offerta al tuo account cliccando sul pulsante “Applica la promozione”, lo sconto verrà applicato automaticamente al tuo account.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto dei prodotti che preferite, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

