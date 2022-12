State cercando un modo pratico e veloce per risparmiare su moltissime delle vostre spese? Creando il vostro account su Picodi avrete la possibilità di ricevere addirittura fino al 15% di cashback sugli acquisti online, una cifra maggiorata disponibile solo per i nuovi utenti, appena registrati. Grazie a questa promozione potrete acquistare biglietti di Italo, prodotti tech da Mediaworld, scarpe e abbigliamento sportivo da Adidas risparmiando quanto più possibile!

Vi state domandando perché Picodi dovrebbe pagare una cifra maggiore agli utenti appena arrivati? La risposta è semplice: perché portando un nuovo cliente in un shop online, Picodi riceve la commissione che condivide anche con voi. Inoltre, invitando i vostri amici potrete guadagnare ben 4€ ciascuno in più, a vantaggio sia dell’invitato che dell’invitante. Dunque, che cosa state aspettando?

Di seguito vi spieghiamo come ricevere un cashback, step dopo step. In primis, dovrete creare un account su Picodi che è ovviamente gratuito! La tappa successiva è attivare rapidamente la funzione di cashback dalle vostre impostazioni e, subito dopo, potrete cominciare ufficialmente il vostro shopping online.

Dopo circa un paio d’ore, il sito riceverà le informazioni sull’acquisto effettuato, in modo da potervi ripagare fino al 15% del totale speso! A questo punto servirà solamente la conferma dello shop online da cui avete acquistato, per avere la certezza che l’ordine non sia stato restituito, e potrete ritirare il vostro denaro partendo da un minimo di 5€. Nulla di più facile!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Picodi dedicata alle offerte, suggerendovi anche di completare quanto prima l’iscrizione, quanto meno prima del termine dello promozione. Qui di seguito potrete trovare una lista completa delle proposte più interessanti! Vi rimandiamo, inoltre, anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte,Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Le migliori offerte Picodi

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!