Non avete una Smart TV, ma volete comunque godervi i vostri film e serie tv da qualunque piattaforma streaming? La soluzione che fa per voi è Fire TV Stick, una piccola e comodissima chiavetta che potrete collegare direttamente al televisore. Vi basterà poi una connessione internet, e potrete accedere a un vasto catalogo di applicazioni e programmi. La buona notizia? Il dispositivo è attualmente in super sconto su Amazon!

Il modello più recente di Fire TV Stick è infatti disponibile a soli 24,99€ invece di 39,99€; si tratta di un ribasso del 38%, che vi consentirà di risparmiare ben 15,00€! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento di 5 rate mensili senza interessi da appena 5,00€, rendendo la spesa veramente minima!

Una volta ricevuto l’ordine, iniziare a utilizzare Fire TV Stick è davvero semplicissimo: dovrete solamente inserire la chiavetta nell’ingresso HDMI del televisore, collegarla a una presa di corrente e connetterla alla vostra rete internet. Potrete poi utilizzare il telecomando apposito, incluso ovviamente nella confezione, per accedere immediatamente a migliaia di app e canali, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTutube, NOW, RaiPlay e molti altri.

Oltre a guardare film e serie tv, potrete sfruttare Fire TV Stick anche per avviare la riproduzione di milioni di brani da servizi musicali come Amazon Music e Spotify. Non vi basta? Avrete a disposizione anche piattaforme da cui seguire notiziari ed eventi sportivi in diretta, come DAZN e Mediaset Infinity.

Potrete sfruttare il telecomando di Fire TV Stick anche per controllare il televisore e interagire con Alexa. Avrete modo infatti non solo di spegnere, accendere e controllare il volume della riproduzione, ma anche di chiedere all’assistente vocale di far partire qualsiasi contenuto desideriate. Inoltre, potrete porgere domande, avere informazioni su notiziari e meteo e interagire con tutti i dispositivi compatibili con la Smart Home.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!