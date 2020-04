Resident Evil 2 Remake e altri titoli Capcom scontati fino all’87%!

Ottime notizie per tutti gli amanti dei videogiochi: GamersGate ha infatti deciso di proporre con sconti fino all’87% moltissimi titoli a tema Capcom. Tra di essi possiamo trovare delle opere di grandissimo interesse, come ad esempio Resident Evil 2 Remake, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy e Devil May Cry 5. Delle ottime offerte, che saranno disponibili fino al prossimo 27 aprile.

In aggiunta a tutto ciò GamersGate ha inoltre messo attualmente in sconto anche numerosi titoli Ubisoft e reso disponibile uno sconto del 15% su qualsiasi videogioco in catalogo ma non in offerta. Per ottenerlo basterà aggiungere al carrello un titolo attualmente a prezzo pieno sullo store ed inserire durante il checkout il codice “THEdiscount“.

Tra i titoli attualmente più interessanti in offerta su GamersGate troviamo:

Ad essere attualmente in offerta su GamersGate non sono però solamente i titoli elencati qua sopra, ma anche tanti altri videogiochi a tema Capcom. Tra di essi possiamo infatti ad esempio trovare anche i vari Resident Evil, Marvel vs. Capcom: Infinite e Onimusha Warlords. Una lunga sequenza di opere, quindi, disponibili ora ad un prezzo decisamente interessante. Potete farle vostre, ma solo fino al prossimo 27 aprile, seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per tutti i titoli Capcom a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!