Resident Evil 3 Remake, DMC 5 e tanti altri titoli Capcom in sconto fino all’88% su GamersGate!

Resident Evil 3 Remake, Monster Hunter World Iceborne e Devil May Cry 5: questi sono solo alcuni dei numerosi giochi Capcom attualmente in offerta con sconti fino all’88% su GamersGate, un’occasione assolutamente da non perdere se stavate aspettando di recuperare qualcuno di questi titoli ad un prezzo d’occasione. Le offerte a tema Capcom resteranno valide sul portale di GamersGate per poco meno di una settimana e avranno infatti termine il prossimo 20 luglio 2020.

La nostra selezione di prodotti:

Ad essere in forte offerta con sconti fino all’88% su GamersGate sono poi moltissimi altri titoli Capcom come, ad esempio, Dragon’s Dogma Dark Arisen e Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Se siete interessati a fare vostro qualcuno dei titoli in offerta il nostro consiglio è quello di fare in fretta: come accennato in apertura di notizia, infatti, tali sconti saranno validi per ancora pochi giorni. Potete dare un’occhiata all’elenco completo dei giochi Capcom in sconto su GamersGate seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli Capcom a prezzo scontato «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!