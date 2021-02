Resident Evil 3 Remake e tanti altri giochi Capcom in offerta fino al 77% su GamersGate!

Se siete alla ricerca di qualche buon gioco con cui passare questi ultimi giorni di febbraio, vi farà sicuramente piacere sapere che GamersGate ha messo in forte offerta sul proprio store numerosi titoli Capcom con sconti fino al 77%. Vari Resident Evil, Dead Rising, Devil May Cry e molto altro ancora: in questa carrellata di offerte c’è praticamente solo l’imbarazzo della scelta. Se siete interessati fate però in fretta: gli sconti sui titoli Capcom resteranno infatti validi su GamersGate solamente fino al prossimo 22 febbraio.

A essere in fortissima offerta su GamersGate sono numerosi titoli, ma a spiccare particolarmente è sicuramente il recente Resident Evil 3 Remake, che è acquistabile sul noto portale a soli 17,82 euro contro i 60 di listino. Se siete alla ricerca di un titolo longevo a cui dedicare ore e ore di gioco in compagnia di amici, è invece Monster Hunter World Iceborne a fare al caso vostro, con l’opera di Capcom che è ora come ora disponibile su GamersGate a poco più di 20 euro.

Se siete interessati a qualcuna di queste offerte, o se volete semplicemente dare un’occhiata alla lista completa, potete trovarla seguendo comodamente il link qui sotto. Il nostro consiglio è in ogni caso quello di fare in fretta: le offerte sui titoli Capcom saranno disponibili solo fino al prossimo 22 febbraio!

» Clicca qui per tutti i titoli Capcom in sconto su GamersGate «

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!