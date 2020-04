Resident Evil 3 Remake e tanti altri videogiochi in offerta su Green Man Gaming

Green Man Gaming ha deciso di rendere meno pesante questo inizio di primavera con tutta una serie di irresistibili offerte. Tra Resident Evil 3 Remake, DOOM Eternal, No Man’s Sky e molti altri ancora i titoli in offerta sono infatti decisamente tanti e tutti di grandissimo interesse. Un’ottima occasione, quindi, per mettere le mani su numerosi videogiochi nella loro versione digitale con sconti fino al 92%. Tali offerte saranno disponibili per ancora circa due settimane e termineranno quindi il prossimo 23 aprile. Se trovate qualcosa di interessante il nostro consiglio è quindi quello di approfittarne subito, onde evitare che sia poi troppo tardi.

Di seguito potete trovare i titoli più interessanti attualmente in sconto su Green Man Gaming:

Come dicevamo poco fa in apertura di questa notizia i titoli attualmente in offerta grazie agli sconti primaverili di Green Man Gaming sono veramente tanti ed arrivano a toccare sconti fino al 92%. Vi ricordiamo infine che tali offerte dureranno ancora per circa due settimane e termineranno il prossimo 23 aprile. Per dare un’occhiata più da vicino alle numerose offerte del celebre store potete utilizzare comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui per vedere tutte le offerte «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!