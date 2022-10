La bellissima e limitata Resident Evil 4 Remake Collector’s Edition è attualmente disponibile su Amazon: fate quindi presto se volete prenotarla! Come di consueto, infatti, tali edizioni finiscono in un batter d’occhio e non è raro che durino solo qualche minuto una volta messe in vendita. Se siete interessati e la volete al Day One il nostro consiglio è quindi quello di prenotarla prima di subito

All’interno di tale edizione da collezione è possibile trovare, oltre ovviamente al gioco per la piattaforma di gioco scelta, anche una steelbook limitata, un box da collezione, un extra pack di DLC, un artbook, un poster e, infine, anche una bellissima figure di Leon. Tutto il necessario, insomma, per festeggiare al massimo il prossimo 24 marzo il lancio di questo attesissimo e desideratissimo remake. Per farla vostra fin dal giorno di lancio vi basterà prenotarla finché è disponibile.

