Resident Evil Village: disponibile l’edizione steelbook in esclusiva su Amazon!

Come saprete, diversi store online hanno aperto la possibilità di preordinare il nuovo atteso capitolo dell’acclamata saga di Resident Evil, ovvero Resident Evil Village, che proseguirà le avventure dello sventurato Ethan Winters, già protagonista dell’acclamatissimo settimo capitolo della serie. Ebbene, se siete fan del gioco, sarete felici di sapere che su Amazon si è resa disponibile in esclusiva l’edizione Steelbook del gioco che, al medesimo prezzo della standard, vi permetterà di avere una custodia del gioco dedicata ed in metallo!

Il bello è che Resident Evil Village, venduta esclusivamente sul portale di Jeff Bezos, non prevede alcun sovrapprezzo, ed è pertanto disponibile allo stesso prezzo dell’edizione standard, ovvero 69,99€ prezzo che, per altro, è anche identico per le piattaforme vecchie e nuove di PlayStation e Xbox!

Forte di uno stile che sembrerebbe tornare ai fasti del mai troppo apprezzato quarto capitolo, Resident Evil Village è un sequel diretto di Resident Evil 7 e riprende le fila del racconto dedicato ad Ethan, nuovo personaggio della serie introdotto con lo scorso capitolo. Questi, si imbatterà in una nuova avventura a seguito dell’arrivo di Chris Redfield che, inspiegabilmente violento e brutale, darà il via ad una serie di eventi che porteranno Ethan ad esplorare un misterioso villaggio dell’Europa orientale, governato sotto il vessillo di sangue della malvagia e giunonica Alcina Dimitrescu.

In arrivo il prossimo 7 maggio per PS4, PS5 e console Xbox, Resident Evil Village promette di essere un capitolo a dir poco imprescindibile per i fan vecchi e nuovi della serie, mescolando un’esplorazione in prima persona al fascino mai sopito per combattimenti ed enigmi, a cui la serie ci ha ormai abituati sin dai suoi lontanissimi esordi. Vista l’uscita ormai imminente e, soprattutto, l’occasione offertaci da Amazon di acquistare una versione del gioco un più pregiata rispetto alla standard, ma allo stesso prezzo, perché allora non fiondarsi subito a preordinarlo?

