Resident Evil Village: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Finalmente l’attesa si appresta a finire: il prossimo 7 maggio 2021 giungerà sulle nostre amate console Resident Evil Village, ultimo episodio della celeberrima saga horror di Capcom. Dopo l’innovativo e riuscito Resident Evil 7 è ora questo ottavo capitolo a promettere di spostare nuovamente l’asticella qualitativa della serie, con un episodio che ha tutte le carte in regola per stupire. Quale miglior modo di ingannare l’attesa se non prenotando fin da ora Resident Evil Village a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Un’opera del calibro di Resident Evil Village non poteva ovviamente esimersi dall’uscire sul mercato in numerose versioni, per soddisfare ogni singolo fan della saga. Al momento non sono disponibili al prorder tutte le versioni, ma appena lo diventeranno sarà nostra cura aggiornare questo articolo con le migliori offerte sul mercato.

Standard Edition

La classica standard edition, ossia la scelta perfetta per tutti coloro che vogliono immergersi il prima possibile in Resident Evil Village spendendo il meno possibile. Se volete solo giocare non troverete di meglio.

Deluxe Edition

Nel caso vogliate aggiungere un po’ di pepe alla vostra avventura con Resident Evil Village, a venire in vostro soccorso è la Deluxe Edition di Resident Evil Village, che oltre al gioco contiene numerosi contenuti digitali. Un livello di difficoltà aggiuntivo, oggetti in game, filtri per la visuale e molto altro ancora: la Deluxe Edition di Resident Evil VIllage è colma di bonus digitali.

Collector’s Edition

Siete dei fan sfegatati di Resident Evil? Allora la Resident Evil Village Collector’s Edition è l’edizione che fa decisamente per voi. Contenuti in un prezioso box possiamo trovare, oltre ovviamente al gioco, anche una bellissima figure di Chris, un artbook, una steelbok e un poster. Insomma, una marea di contenuti per celebrare al massimo l’attesissimo Resident Evil Village.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!