Resident Evil Village: preordinalo ora all’incredibile prezzo di soli 49,99€ da Mediaworld!

Uno dei videogiochi più desiderati, se non addirittura il più desiderato, dei prossimi mesi è senza ombra di dubbio alcuno Resident Evil Village, ottavo episodio della celeberrima saga horror. Un ritorno, quello della amata serie di Capcom, che è attesissimo dai fan, soprattutto dopo il riuscito settimo capitolo uscito qualche anno fa.

Resident Evil Village sbarcherà nei negozi il prossimo 7 maggio ma è fin da ora possibile prenotarlo da Mediaworld, sia nella versione compatibile con PS4 e PS5 che quella per Xbox One e Xbox Series X, all’incredibile e imperdibile prezzo di soli 49,99€, ossia con ben 20 euro di sconto rispetto al prezzo di listino.

Lo sconto di 20€ sul preordine di Resident Evil Village da Mediaworld è ovviamente applicato sulle standard edition del titolo, ossia l’edizione base perfetta per tutti coloro che vogliono immergersi nel lugubre gioco di Capcom al minimo prezzo e senza rinunciare a nulla. Se siete interessati a qualche edizione più corposa, o se volete prenotare il gioco presso un altro store, potete trovare le migliori offerte disponibili sul mercato per Resident Evil Village in questo nostro articolo.

Per tutti coloro che desiderano invece giocare al minor prezzo possibile e il prima possibile a Resident Evil Village, quella di Mediaworld è un’offerta da non farsi assolutamente scappare. Solo 49,99€ per quello che è il titolo più atteso dei prossimi mesi sono del resto veramente pochi.

» Clicca qui per prenotare Resident Evil Village per PS4-PS5 a soli 49,99€ «

» Clicca qui per prenotare Resident Evil Village per Xbox One-Xbox Series X a soli 49,99€ «

