Riders Republic: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Gli amanti degli sport estremi saranno lieti di sapere che il prossimo 25 febbraio sbarcherà sul mercato Riders Republic, titolo di Ubisoft che promette di mettere i videogiocatori in delle situazioni a dir poco estreme. BMX, snowboard e addirittura tuta alare: qualsiasi sia il vostro livello di adrenalina desiderato, troverete in questa esperienza pane per i vostri denti. Quale miglior modo per prepararsi al titolo se non prenotandolo fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato?

Prenotando il titolo presso diversi rivenditori, come GameStop o l’Ubisoft Store, sarà inoltre possibile ottenere un interessante bonus preorder. Il bonus in questione, che prende il nome completo di Pacchetto Coniglio, contiene al suo interno numerosi contenuti digitali, ossia la decorazione arcobaleno per snowboard, il costume da coniglietto e la testa blu da coniglietto. Un ottimo contenuto, insomma, per affrontare le piste di Riders Republic con il giusto stile.

Standard Edition

Si tratta come al solito della versione consigliata per tutti coloro che desiderano avere Riders Republic al minor prezzo possibile e senza particolari bonus. Se volete solamente giocare, questa è la scelta che fa decisamente per voi.

Gold Edition

Riders Republic vi ispira particolarmente e non volete perdervi la maggior parte dei contenuti aggiuntivi? La Gold Edition è allora l’edizione che fa per voi, in quanto include oltre al gioco base anche il Pass Anno 1, che vi permetterà di ottenere otto differenti kit esotici che saranno sbloccati durante l’anno, oltre alla categoria BMX Sport.

Ultimate Edition

Se volete proprio il massimo a venire in vostro soccorso è l’Ultimate Edition di Riders Republic, contenente al suo interno oltre al gioco base e al Pass Anno 1 anche quattro differenti pacchetti decorativi: Cosmico, Arcobaleno, Neon e Teschio Stiloso. La scelta perfetta, insomma, per avere tutto ciò che Riders Republic può offrire.

