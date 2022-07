Se siete alla ricerca di un modo per raffreddare efficientemente la vostra casa ma, al contempo, non volete (o non potete) affrontare i lavori in muratura richiesti dall’installazione di un tradizionale condizionatore a parete, allora il Prime Day di Amazon potrebbe avere a disposizione l’occasione che stavate aspettando!

Vi segnaliamo, infatti, che sul portale è in sconto l’ottimo il condizionatore portatile Electrolux EXP26U338CW, scontato del 29% rispetto ai suoi originali 419,00€, ed oggi acquistabile a 299,00€, che è comunque un prezzo più basso di qualsiasi condizionatore a muro, pur vantando caratteristiche tecniche del tutto simili!

Animato da un potente motore da 1000 W, il condizionatore portatile Electrolux EXP26U338CW raffredda rapidamente anche una stanza di medie o grandi dimensioni, mantenendo i consumi relativamente bassi, come certificato dalla sua classe energetica A.

Per far ciò, questo eccezionale apparecchio impiegato il più recente gas R290, ecologicamente sostenibile ed a scarsissimo impatto ambientale, specie se considerato con l’ormai obsoleto gas R410a. Parliamo, dunque, di un prodotto rispettoso dell’ambiente, con cui potrete raffreddare la vostra casa senza troppi grattacapi, e senza gravare troppo sulla bolletta elettrica.

Come se non bastasse, il condizionatore portatile Electrolux EXP26U338CW è anche pratico e semplicissimo da usare, grazie soprattutto al suo comodo display digitale, su cui sarà possibile impostare la potenza del dispositivo e tenere sotto controllo la temperatura.

Dotato di telecomando, è certificato per una bassa emissione di decibel (appena 64), ed è pertanto estremamente silenzioso, ideale per un utilizzo sia diurno che notturno.

Insomma, parliamo di un prodotto con tutti i crismi e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito di questa splendida offerta messa in campo da Amazon per questo Prime Day, e di visitare subito la pagina che il portale sta riservando a questo sconto, così che possiate approfittare dell’offerta prima il prodotto vada esaurito, o prima che termini il Prime Day.

