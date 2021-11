Rimarrete entusiasti dal prezzo di Oppo Reno 6 grazie a questo coupon

A partire da questa settimana, eBay sta piazzando una serie di offerte tra le più vantaggiose in assoluto e ci sono buone probabilità che queste siano soltanto un assaggio di ciò che ha in serbo il portale per l’imminente Black Friday. Come sottolineato in diverse occasioni, però, un risparmio notevole lo si otterrà già ora grazie al sempre ottimo codice sconto “NOV21EDAYS“, i cui dettagli relativi al funzionamento e alla compatibilità li trovate nel nostro articolo dedicato.

Detto ciò, vi informiamo che il suddetto coupon vi permetterà di acquistare un nuovo smartphone ad un prezzo mai visto finora, proprio come accaduto di recente con il Samsung Galaxy A52S. In questo caso, il protagonista è l’Oppo Reno 6, un dispositivo che si colloca nella stessa fascia di prezzo del modello menzionato pocanzi e che si farà apprezzare non solo per le sue prestazioni ma anche per il design. Il suo prezzo originale è di 499,00€, ma in questo periodo potrete acquistarlo a soli 360,00€, grazie al doppio sconto applicato dal portale, che lo ha fatto scendere prima a 400€ e poi a 360€ una volta applicato il codice sconto NOV21EDAYS.

Come detto, Oppo Reno 6 è uno dei tanti smartphone appartenenti ad una fascia di mercato ormai satura, ma il produttore è riuscito nell’intento di mettersi in mostra, proponendo un dispositivo la cui backcover in vetro sa suscitare interesse. A quest’ultima, infatti, gli è stato dato persino il nome “Oppo Glow” e non si tratta di un nome a caso, dal momento che la finitura si basa su piccoli cristalli prismatici per ricreare giochi di luce che ricordano l’effetto delle neve sotto al sole.

Oppo Reno 6, quindi, è uno dei pochi smartphone che sa farsi riconoscere al primo impatto e le cui caratteristiche lo rendono unico nel suo genere. Le prestazioni rispecchiano il prezzo del prodotto, anzi potremmo dire che sono superiori alla media, visto che viene munito del SoC Mediatek Dimensity 900, un processore a 8 core in grado comportarsi quasi come uno Snapdragon top di gamma e garantire un’ottima efficienza al tempo stesso.

Con l’Oppo Reno 6 l’azienda ha puntato molto sul comparto fotografico, dove a spiccare sono soprattutto i video, merito di software innovativi che permetteranno allo smartphone di registrare video luminosi anche in condizioni di bassa luminosità. A sorprende è poi la stabilizzazione, con vantaggi sia nelle foto che nei video, facendo sì che le vostre riprese siano perfette. Se a questo aggiungiamo il display ad alta risoluzione, il refresh a 90Hz e la memoria RAM espandibile tramite degli accorgimenti software, diventa evidente come l’Oppo Reno 6 sia uno smartphone da non lasciarsi sfuggire, almeno non a questo prezzo.

Ciò detto, vi ricordiamo che ci sono numerose altre offerte imperdibili sulle pagine di eBay, che suggeriamo di consultare al seguente indirizzo. Oltre a ciò, vi consigliamo di seguirci costantemente per ricevere tutti gli aggiornamenti relativi al Black Friday 2021 e con questo vi auguriamo buono shopping!

