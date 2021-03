Ring Fit Adventure di nuovo in sconto su Amazon, approfittatene!

Vi segnaliamo che su Amazon è tornato disponibile a prezzo scontato il divertente e funzionale Ring Fit Adventure, titolo Nintendo Switch che ha avuto un vero e proprio boom lo scorso anno, in concomitanza dell’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 e che, da allora, è stato raramente disponibile nei vari store online, se non tramite dei sovrapprezzi a dir poco irragionevoli.

Tornato in stock prima in estate e poi alla fine dello scorso anno, Ring Fit Adventure (il cui prezzo originale sarebbe 79,99€) è poi rimasto stabile nel prezzo, senza subire decurtazioni importanti, se non di qualche euro. Ebbene, vi segnaliamo che nella giornata di oggi non solo questo divertente diversivo al più classico “allenamento da casa” è di nuovo disponibile, ma lo è anche grazie ad uno sconto di ben 10,99€, che porta il gioco Nintendo all’ottimo prezzo di 69,00€!

Capiamo che per qualcuno sembrerà uno sconto di poco conto, ma dovete tenere in considerazione che Ring Fit Adventure è stato (ed è) uno dei titoli più venduti per Nintendo Switch, al punto da finire continuamente out of stock su quasi tutte le piattaforme su cui è in vendita. Oltre a ciò, come detto poc’anzi, il titolo Nintendo è anche poco incline allo sconto, risultando – quando disponibile – a prezzo pieno, se non peggio.

Acquistare oggi Ring Fit Adventure a 69,00€ è dunque un’occasione da non lasciarsi scappare, anche perché parliamo di un gioco non solo divertente e davvero ben progettato, ma anche realmente valido nell’aiutarvi a rimettervi in forma, grazie ad un’avventura dinamica ed accattivante, ed essendo capace – in modo del tutto inatteso – di coadiuvare in modo intelligente esercizi a corpo libero ai canoni di un titolo di stampo adventure in terza persona. Un’esperienza unica e divertente che sarà capace non solo di intrattenervi a dovere, ma anche di darvi quello sprono in più a svolgere i vostri quotidiani allenamenti in casa in modo coinvolgente e davvero molto divertente.

Pertanto, vi invitiamo seriamente a prendere in considerazione l’acquisto, prima che la richiesta (prevedibilmente alta) faccia di nuovo schizzare il prezzo del gioco alle stelle. Ciò detto, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon allenamento!

