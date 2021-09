Rinnova casa con le imperdibili offerte di Leroy Merlin al 30%!

Se volete dare nuovo look agli interni della vostra casa, rinnovando ad esempio l’ingresso, il corridoio o gli accessori in bagno, allora non potete perdervi le nuove occasioni di Leroy Merlin. Vi informiamo, infatti, che sul noto portale ci sono numerose soluzioni di arredo a prezzi decisamente convenienti, con sconti che possono facilmente raggiungere il 30%! Veloci però, perché le offerte saranno valide fino all’11 ottobre.

Come detto, su Leroy Merlin non sarà difficile trovare quello che vi serve e avrete la certezza di portarvi a casa articoli di alta qualità, a prescindere dalla tipologia di prodotti di vostro interesse. Ovviamente, dal momento che non possiamo conoscere i vostri gusti e le vostre esigenze, spetterà a voi la scelta di aggiungere al carrello i prodotti scontati. Tuttavia, riteniamo imperdibile l’offerta riguardante le piastrelle Casablanca in gres porcellanato con effetto marmo, che vengono proposte a 10,99€ per metro quadro.

Le piastrelle Casablanca sono ottime sia per rivestire il pavimento che le pareti, con un pizzico di tocco artistico al loro interno e, grazie ai materiali di qualità, saranno resistenti ad eventuali forti calpesti. Se invece la vostra casa è ancora buona al livello strutturale ma necessita di un ritocco estetico, allora vi segnaliamo la pittura murale traspirante antigoccia MaxMeyer Fresh, la cui confezione da 14 litri viene proposta a soli 32,90€. Realizzata a basa d’acqua, questa pittura sarà pronta all’uso ed è ideale per tutti gli ambienti, soprattutto quelli umidi come bagni e cucine che, come saprete, sono i posti dove le parete tendono ad invecchiare più velocemente.

Come potrete constatare voi stessi visitando la pagina promozionale, le possibilità di rinnovare casa sono molteplici, ed ecco perché non vogliamo indugiare oltre, consigliandovi solamente di iscrivervi, dopo aver scoperto le offerte di Leroy Merlin, ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati a collezionare coupon, potete invece consultare la nostra pagina speciale.

La nostra selezione prodotti

