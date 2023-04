Se siete alla ricerca di articoli per il bricolage, elettrodomestici per la cucina, il bagno, il soggiorno oppure per il vostro giardino, siete sicuramente nel posto giusto! Infatti, in questo articolo daremo uno sguardo alla nuova ed interessante promozione di Leroy Merlin, chiamata “Rinnova e risparmia”, che permette di ottenere sconti fino al 50%!

Per poter accedere a questa interessante iniziativa è necessario possedere la carta fedeltà IdeaPiù, ossia un servizio che parte da un piano completamente gratuito ad uno premium, che permette di ottenere sconti e trattamenti differenziati rispetto ai classici utenti. Troverete i dettagli al seguente indirizzo, così da poter visualizzare tutti i vantaggi disponibili.

Tra i tanti prodotti attualmente in offerta, vi consigliamo di dare uno sguardo approfondito al frigorifero combinato Samsung RB30J3215SA. Originariamente venduto a 814,00€, questo elettrodomestico può essere acquistato a “soli” 691,90€, grazie ad uno sconto del 15% dal prezzo consigliato dal produttore asiatico, qualora facciate parte di uno dei programmi del servizio IdeaPiù.

Stiamo parlando certamente di un ottimo frigorifero, in quanto è in grado di mantenere frutta, verdura, carne, pesce freschi più a lungo, grazie ai suoi particolari cassetti dedicati, che assicurano una conservazione ottimale nel tempo. Inoltre, con la sua capacità netta di 213 litri, è adatto anche alle famiglie più numerose.

Chiaramente, come abbiamo sottolineato in apertura, la lista degli articoli compatibili con la promozione è piuttosto numerosa, motivo per cui vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo approfondito alla pagina Leroy Merlin dedicata, così da vedere tutte le offerte disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!