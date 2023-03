Ora che la primavera è finalmente arrivata è giunto il momento di passare le giornate all’aperto con famiglia e amici all’insegna di grigliate, relax e divertimento. Se stavate pensando di rinnovare il vostro giardino in vista di tutte queste attività non possiamo che consigliarvi il catalogo dedicato di eBay, dove potrete trovare tantissimi articoli scontati fino al 40%!

Barbecue, set di tavoli e sedie, lettini per prendere il sole e altalene sono solo alcune delle tipologie di articoli per l’esterno che troverete sul catalogo. Troverete infatti sicuramente qualcosa che fa al caso vostro, e potrete farlo arrivare direttamente a casa vostra risparmiando decine di euro rispetto ai prezzi nei negozi. Inoltre, se siete appassionati di giardino vi invitiamo a consultare le nostre tantissime guide all’acquisto dedicate al tema, come quella sui migliori tagliaerba o sulle migliori idropulitrici.

Tra le offerte più interessanti vi è senza dubbio il set da giardino comprendente tavolo, 4 sedie pieghevoli e ombrellone, il tutto a soli 179,90€ anziché 199,90€. Il tavolo dalla forma rotonda misura 80 x 71 cm ed è rivestito con un piano in spesso vetro temperato, risultando così non solo resistente alle intemperie, ma anche elegante e facile da pulire; l’ombrellone è invece alto 180 cm e presenta un telo in poliestere ultra-resistente che vi durerà anni senza bucarsi.

Se invece siete amanti della tintarella vi consigliamo il set da due lettini prendisole pieghevoli, scontati a 189,90€ invece di 249,90€ e disponibili in ben 4 colori. Perfetti da posizionare a bordo piscina o semplicemente in un prato, presentano una superficie traspirante che non vi farà sudare, mentre il tettuccio parasole proteggerà i vostri occhi e vi consentirà di leggere o utilizzare lo smartphone senza alcun riflesso.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi articoli da esterno in sconto su eBay, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello che approfittare delle offerte il prima possibile, dato che i prodotti potrebbero andare a ruba in men che non si dica.

