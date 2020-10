Riparte la UEFA Champions League: seguila con Sky a soli 33€ al mese!

Gli appassionati di calcio non vedevano l’ora che ripartisse la UEFA Champions League, ovvero la più importante e prestigiosa competizione calcistica continentale per squadre di club organizzata dalla UEFA e non c’è modo migliore di seguirla se non con un abbonamento Sky che, grazie ai suoi numerosi pacchetti, permette di seguire quasi tutte le partite in diretta.

Per venire in contro ad ogni esigenza, Sky permette di scegliere diverse soluzioni mirate a ciò che desiderate vedere. Il pacchetto Sky Calcio, ad esempio, è adatto per coloro che vogliono seguire la Serie A TIM, il più alto livello professionistico del campionato italiano di calcio. Scegliendo questa opzione, potrete assistere a 7 partite su 10 ogni giornata con tutti i vantaggi di Sky Q senza parabola, nonché avere Sky Go Plus incluso nel prezzo per i primi 12 mesi. Quest’ultimo permette di guardare le vostre partite preferite in mobilità attraverso uno smartphone o tablet o, se preferite, anche tramite l’applicazione ufficiale per computer.

Al costo di 33,00€ al mese, Sky Calcio è la soluzione perfetta per un vero appassionato di calcio e vale la pena sottolineare che la promozione non include alcun costo di attivazione, il quale sarebbe stato altrimenti di ben 148,00€. Inoltre, questo pacchetto include anche Sky TV, che permette di seguire numerosi show televisivi e serie originali, per non parlare poi dell’indiscussa qualità Sky HD, con cui apprezzare ogni minimo dettaglio a bordo campo, magari sfruttando un televisore di ultima generazione con risoluzione 4K e HDR.

Come detto, i pacchetti di Sky si adeguano ad ogni esigenza ed è per questo che riteniamo valga la pena segnalare anche quello dedicato esclusivamente all’intrattenimento che, al costo di 19,90€ al mese, offre tutti i contenuti Netflix oltre ai vantaggi di Sky TV, Sky Famiglia e Sky HD, il tutto sempre senza alcun costo di attivazione. Per scoprire tutti i dettagli in merito alla promozione, incluso come attivarla, suggeriamo di visitare una delle pagine riportate in questo articolo.

» Clicca qui per abbonarti a Sky Calcio

» Clicca qui per abbonarti a Sky Intrattenimento Plus

