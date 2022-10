Tra i temi d’attualità vi è sicuramente il rincaro bollette, che sta preoccupando non poco numerose famiglie e aziende, soprattutto in ottica inverno, quando le bollette tendono ad aumentare a causa proprio del maggior utilizzo dell’energia. Risparmiare è difficile, soprattutto se le spese più alte non dipendono da noi, ma se si acquistano prodotti mirati è possibile ottimizzare i consumi senza scendere a compromessi, a maggior ragione se vengono proposti a prezzi d’occasione, come è il caso di Comet.

Il noto shop, infatti, ha rilasciato una promozione dedicata proprio al tema rincaro, proponendo a prezzi scontati una serie di prodotti capaci di tenervi al caldo senza l’ausilio del gas. Parliamo di piccole stufe, radiatori ad olio e termoconvettori che, fino al 31 ottobre, godranno di ottime percentuali di sconto, arrivando a toccare il 37% nel caso della stufa alogena Olimpia Splendid Solaria Evo. A questi ribassi va aggiunto un ulteriore 5% di sconto, applicato direttamente al carrello, che va ad avvalorare ancor di più questa interessante promozione, il tutto a poche settimane dal Black Friday.

Se i classici sistemi di riscaldamento non fanno al caso vostro e magari siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta di rimanere al caldo sotto le coperte senza la necessità di tenere acceso stufe e termosifoni, potrete valutare l’acquisto di uno scalda letto, anch’essi presenti in forte sconto su Comet. Il più interessante è l’Imetec Adapto Maxi 16729, anche perché gode di uno sconto di tutto rispetto, consentendovi di acquistarlo a 144,00€ invece di 220,00€, che diventano 141,79€ se si tiene in considerazione lo sconto extra e il piccolo costo dovuta alla spedizione.

Spesso sottovalutato, lo scaldaletto è uno degli strumenti più efficaci per rimanere al caldo, poiché il calore viene prodotto direttamente dall’articolo, tramite un sistema che regola e stabilizza la temperatura corporea in base a quella ambientale. Potrete quindi dormire in condizioni ideali senza l’ausilio di altri sistemi energivori, e nulla vi vieta di usare lo scaldaletto anche durante il sonnellino pomeridiano, anche perché parliamo di un prodotto sicuro e facile da utilizzare.

Con un tessuto anallergico trapuntato di alta qualità, Imetec Adapto Maxi 16729 si adatta anche ai migliori materassi memory di ultima generazione. Quando arriverà il momento di lavarlo, vi basterà staccare il cavo che collega il telecomando al tessuto. Insomma, un prodotto ottimo in vista dell’inverno, in grado di ridurre i consumi in bolletta, senza rinunciare al piacere di dormire in un letto caldo e confortevole.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Comet dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

