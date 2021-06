Risparmia fino a 150€ con gli sconti a rialzo di ePrice!

Nonostante si provenga da una settimana ricca di offerte, pare che gli sconti non siano ancora finiti, vista la voglia di portali come ePrice di continuare a farvi risparmiare un ben po’ su tantissimi articoli. E dunque, in tal senso, vi segnaliamo che fino al 30 giugno avrete la possibilità di effettuare ottimi affari, acquistando una moltitudine di articoli scontati, a cui si aggiunge la possibilità di ricevere ulteriori tagli di prezzo, fino ad un massimo di 150,00€!

Oltre alla data di scadenza, ci sono diversi requisiti da rispettare se si vuole ottenere la scontistica, la quale parte da un minimo di 50,00€ per un acquisto di almeno 500,00€ fino ad arrivare al tetto massimo di 150,00€ per un acquisto di almeno 1.000,00€, passando per un risparmio di 100,00€ se si effettua un acquisto a partire da 750,00€ fino a 999,99€. Come anticipato, tali scontistiche si vanno ad aggiungere a quelle che sono già ottime offerte presenti sul portale, con la riduzione di prezzo che vi sarà applicata direttamente a carrello.

Un altro fattore da sottolineare è che questa promozione coinvolgerà un gran numero di persone, dato che potrete beneficiare dello sconto su qualsiasi prodotto, a patto che sia venduto e spedito da ePrice. Detto ciò, uno dei tanti articoli che vi permetterà di ottenere lo sconto massimo è la smart tv Samsung QLED QE55Q950RBTXZT da 55 pollici, la quale gode già di una decurtazione di prezzo elevata e grazie allo sconto extra avrete modo di portarvela a casa ad uno dei prezzi più bassi della rete.

Infatti, vi serviranno “solo” poco più di 1.000,00€ per acquistare la Samsung QLED QE55Q950RBTXZT, una cifra che rispetto agli originali 2.999,98€ è decisamente più vantaggiosa, soprattutto se consideriamo che si tratta di uno smart tv a “prova di futuro”, nonché il top di gamma di Samsung. Il pannello di questo specifico modello, infatti, non si limita alla già strepitosa risoluzione 4K, bensì vanta una risoluzione 8K, accompagnata ovviamente dagli standard più moderni e all’avanguardia come il Quantum HDR 4000. Nei contenuti multimediali ottimali, quindi, avrete una definizione 4 volte maggiore rispetto ad un già ottimo televisore recente e 16 volte in più rispetto ad un modello entry level.

Ovviamente, ci sono tantissimi altri prodotti che vi permetteranno di ottenere il risparmio extra di 150,00€. Ad ogni modo, vi ricordiamo che la promozione vi permetterà di risparmiare anche su articoli meno costosi, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata. Detto questo, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, non dimenticate di seguirci anche ai nostri canali Telegram, in particolare quelli dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se invece siete interessati a collezionare coupon, potete invece consultare la nostra pagina speciale.

