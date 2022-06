Se siete alla ricerca di capi e accessori a prezzi super convenienti, vi consigliamo caldamente di sfruttare la doppia promozione disponibile su eBay. Il sito ha infatti creato una sezione in cui non solo potrete trovare moltissimi articoli scontati anche fino 15% ma potrete anche ricevere un ulteriore ribasso del 20% grazie al codice MENO20ESTATE.

Avrete la possibilità di utilizzare il coupon ben 2 volte entro il 30 giungo, partendo da una spesa minima di almeno 15€ e ottenendo uno sconto massimo di 200€ sui vostri acquisti. Una volta messi tutti i prodotti nel vostro carrello, dovrete solo copiare e incollare MENO20ESTATE nel box apposito prima di pagare e, in pochissimi minuti, avrete terminato i vostri acquisti nella massima convenienza.

Il coupon può essere applicato solo ed esclusivamente sui prodotti inclusi nella pagina dedicata, ma siamo certi che troverete comunque tutto ciò di cui avete bisogno. Nella sezione apposita, troverete numerosi capi d’abbigliamento, scarpe e accessori a marchio Vans, Converse, Tommy Hilfiger, The North Face, Birkenstock e molto altro ancora.

Se state cercando delle calzature da donna comode e perfette per l’estate, vi invitiamo a dare un’occhiata alle Superga con zeppa in corda intrecciata, disponibili a 26,99€ invece di 32,29€ e a cui potrete sommare un ulteriore 20% di ribasso. Questo modello è d’ispirazione boho-chic con una deliziosa tomaia in tela di cotone, resistente ma particolarmente traspirante, e una zeppa alta 4 cm che aggiunge al look una piacevole nota etnica. Potrete scegliere tra numerose colorazioni, a partire dal classico nero o blue navy fino al rosa e al corallo!

Termini e condizioni della promozione

Sconto max per utilizzo: 100€

N. Utilizzi max per utente: 2

Sconto max totale per utente: 200€

Spesa minima richiesta per utilizzo: 15€

Inizio: 13 giugno 2022 ore 9:00; fine: 30 giugno 2022 ore 23:59

2022 ore 9:00; fine: 2022 ore 23:59 Coupon valido solo sui prodotti inclusi nell’apposita pagina.

Questa offerta è rivolta solo agli utenti di almeno 18 anni .

. Il buono sconto è valido dalla data di ricevimento, o dalla differente data di inizio indicata, sino alla data di scadenza , a meno che non venga annullato prima in conformità ai termini e alle condizioni.

, a meno che non venga annullato prima in conformità ai termini e alle condizioni. Il buono sconto è valido solo se paghi con PayPal o Carta di credito o debito e il venditore accetta questo metodo di pagamento.

e il venditore accetta questo metodo di pagamento. Il buono sconto potrebbe essere applicabile solo ad alcune categorie . Le sole categorie incluse o le eventuali categorie escluse sono indicate chiaramente nel buono sconto. Le categorie Monete e banconote (11116), Auto, moto e altri veicoli (9800) sono sempre escluse.

. Le sole categorie incluse o le eventuali categorie escluse sono indicate chiaramente nel buono sconto. Le categorie Monete e banconote (11116), Auto, moto e altri veicoli (9800) sono sempre escluse. Il buono sconto non può essere utilizzato in combinazione con altri buoni sconto.

in combinazione Il buono sconto non ha alcun valore monetario, non è trasferibile e non può essere inoltrato ad altri.

e non può essere inoltrato ad altri. Se hai diritto a ricevere un rimborso, nell’importo non sarà incluso il buono sconto o il suo valore. Riceverai solo l’importo che hai pagato.

Se siete interessati a dare uno sguardo ai numerosi articoli che aderiscono alla promozione in corso, con sconti super validi applicati ancora per poco, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare direttamente sulla pagina eBay dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire uno dei coupon MENO20ESTATE nell’apposita sezione del carrello prima di completare il pagamento.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!