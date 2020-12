Risparmia fino a 200€ con i regali di Natale by Honor

Arriva il mese di dicembre e, con esso, arrivano anche le prime promozioni pensate per il prossimo ed atteso Natale. Pochi gli store che, in verità, si sono già anticipati sulla tabella di marcia, ma tra questi c’è Honor che, grazie alla sua nuova promozione, vi permetterà di ricevere fino a 200€ di sconto da applicare sui molti prodotti presenti nel suo catalogo, così da concedervi un’ottima occasione per i vostri primi acquisti in occasione del Natale. Tramite il portale ufficiale di Honor potrete infatti accedere a diversi buoni sconto dal valore di 10€, 30€ e 50€ da applicare se il totale degli acquisti sarà pari rispettivamente a 100€, 500€ o 600€ di importo totale.

Ma non è tutto, per celebrare l’arrivo del Natale, è stata realizzata un’ulteriore tornata di coupon sconto dedicata a quanti decideranno di iscriversi alla newsletter di Honor, offrendovi così l’occasione di accedere fino a 110€ di ulteriori sconti!

Questa promozione vi permetterà di acquistare i molti e variegati prodotti presenti sullo store di Honor, tra cui i ben noti smartphone del marchio cinese, ma anche diversi modelli di notebook, smartwatch eleganti e sportivi e persino auricolari. Infine, sono presenti anche una scelta di prodotti tecnologici pensati per migliorare la quotidianità come gli speaker bluetooth, nonché i pratici zaini professionali in grado di contenere notebook e molto altro materiale per il lavoro o per lo svago.

La scelta di prodotti Honor su cui applicare questi sconti è veramente tanta, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa del portale, così da trovare l’occasione perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo dispositivo Honor, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!